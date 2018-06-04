"Apoletleri sökmek İnce'nin haddi de hakkı da değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel paşanın apoletlerini sökmek İnce'nin haddi de hakkı da değildir." dedi.

Çalık, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Akpınar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öznur Çalık, 24 Haziran seçimlerinin ülke ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

Çalık, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, AK Parti teşkilatlarının Türkiye genelinde yoğun bir çalışma yaptığını söyledi.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Çalık, "Halkımız Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek üzere 24 Haziran'da oylarını kullanacak. Özellikle vatandaşlarımızdan, esnafımızdan gördüğümüz teveccüh için, Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde ona gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çalık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili açıklamalarına da tepki göstererek, "İnce'nin yapmış olduğu açıklamalar herkesi çok ciddi manada rahatsız etmiştir. 2. Ordu Komutanımızın İsmail Metin Temel paşamızın apoletlerini sökecek adam ancak ve ancak kendini sandığa gömdürecektir. 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel paşanın apoletlerini sökmek İnce'nin haddi de hakkı da değildir. Apolet sökecekse gitsin FETÖ'cü generallerin apoletlerini söksün, Demirtaş'ın yakasına taksın." ifadesini kullandı.

