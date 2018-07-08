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'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan bir önceki seçimde CHP açık ara birinci çıkarken 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti faktörü oluştu.

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan bir önceki seçimde CHP açık ara birinci çıkarken 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti faktörü oluştu. İYİ Parti, oyların yüzde 25’ini alırken Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı oylamasında yüzde 65’le birinci oldu. Çankaya’daki MSB Lojmanlarına yakın olan 1010-1028 numaralı sandıklardan çıkan sonuçlar askerlerin seçimlerdeki tercihlerine çok yakın olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda son seçimde AK Parti asker sandıklarındaki oyların yüzde 13.52’sini, MHP, 8.22’isini, CHP ise yüzde 47’sini aldı. Aynı sandıklardan İYİ Parti’ye yüzde 25.11 oy çıkarken HDP’nin aldığı oyların oranları yüzde 3.82’de kaldı.

MUHARREM İNCE AÇIK ARA ÖNDE

Cumhuriyet'ten Sertaş Eş'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı için aynı sandıklarda yapılan sayıma göre Muharrem İnce, açık ara birinci çıktı. İnce, bu sandıklardan çıkan oylardan 4 bin 18’ini yani yüzde 65.12’sini aldı. Aynı sandıklardan Tayyip Erdoğan’a 1223 oyla yüzde 19.82 düzeyinde, Meral Akşener’e de 844 oyla yüzde 13.68 oy çıktı. İnce rakiplerine açık ara fark atarken partisi CHP’den de yüzde 18 fazla oy aldı. asker sandıklarında CHP ve MHP’nin oyları geçen seçime göre düşüş gösterdi. Bir önceki seçimde CHP , aynı sandıklardan yüzde 51 düzeyinde oy almıştı. Geçen seçimde aynı sandıklardan CHP 3 bin 402 oy alırken, bu seçimlerde oy miktarı 2 bin 881’e geriledi. Geçen seçimlerde 1888 oy alan MHP’ye 501 oy çıktı.

'APOLET' TARTIŞMASI ETKİLİ OLDU MU?

Seçim propagandası döneminde İnce’nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e yönelik “Seçilirsem apoletlerini sökeceğim” sözlerinin de asker oylarında önemli bir sapmaya neden olmadığı ortaya çıktı. Temel’in İnce’yi eleştiren Erdoğan’ı alkışlaması tartışmaya neden olmuştu. Bazı emekli generaller, “apolet sökmenin ancak yargı yoluyla olacağı” gerekçesiyle İnce’ye sitem etmişti.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Bayburtlu bir paşanın apoletini sökecek adamın kafasını kopartırız.Çocuklu kadına sarkıntılık eden hakkında mecliste fezleke bulunan sapık inceden bu memlekete ne fayda olur.Diğer sapıklardan ne farkı var .
İnce Erdoğandan bin kat daha diktatör
En çok oy artıran,seçimin galibi ne hikmetse mağlupmuş gibi gösteriliyor..%49 dan %42 inenlere,baston değneğiyle duranlara laf yok..El insaf...
normal seçmeni bile etkiledi. ayrıca yapılanları yakıp yıkacağım demesi. bunları demeseydi % 10 daha fazla oy alırdı.
demekki askeriyede temizlenmesi gereken çok fetöcü var daha
ASKERİ ÜNİFORMALI şahsın bir kişinin aday olduğu seçimlerde karşıdaki rekabet ettiği kişi için sarfettiği sözleri alışlaması kadar abes ve gereksiz bir davranış yoktur.İNCE APOLETLERİNİ SÖKERİM dediğinde yani emekli edeceğim dediğinde DOĞRU SÖZ SARFETTİ.ASKER KIŞLAYA,İMAM CAMİYE,ÖĞRETMEN OKULA SİYASETİ SOKARSA O ÜLKEDEN HAYIR GELMEZ.Aynı ülkemizin şu anki durumu gibi.
Tabiki etkiledi daha cumhur başkanı olmadan KHK uygulaması fan beter oldu. . Açıkçası herkesi kucaklayamaz biri olduğunu his ettirdi
O Bazı generallere soruyorum dün sökülen yüzlerce apoletleri hangi yargı sökmüş generallik yapmış adamalarsınız düşünmeden zırvalıyorsunuz
evet %50 oy kaybettirdi çünkü bü ülke askerini seven bir ülke askerin yaptığı tabiki 657 sayılı devlet memuruna göre yanlıştı ama bir kişi için bütün askeri be seveni karşısına aldı ....askerin tarafsız davranması gerektiğini çoğu vatandaş bilmez
nato kuzey suriyede komşularıyla sürekli savaş halinde olacak pkk devleti kurdu 15 temmuzda natonun sıçmasıyla türkiyedeki hükümet kurulan bu yapıyı tanımıyor natonun yapa bildigi tek şey kaset operasyonuyla ele geçirdikleri chp yi pkk ile aynı çizgiye getirip avrupa özerklik şartını uygulatmak türkiyeyi federal yapıya bölüp pkk nın özerklik taleplerini karşılayacak avrupa özerklik şartlarını kılıçdaroglu kazanırsak uygulayacagız diyor chp nin seçim bildirisinde de yazıyor bu yüzden chp ve iyi partinin seçim bildirilerinde pkk yok perinçegin dedigi gibi bonzaile uyuşturulan chp seçmeni uyuyor
Sadece iki sandıkta çıkan asker oylarıyla chp nin apolet sökme tartışmmasından zarar görüp görmediğinin tespitini yapmak saçma ve sağlıksız bir durum.halkın ne dediğide önemli..
Askeri lojmanlarda PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye nasıl oy çıkabiliyor anlamakta güçlük çekiyorum. Yahu siz bunların efendileri ile mücadele ediyorsunuz. Demekki bunların arasında bile hainler mevcut.
Siyaset yapmak isteyen asker varsa, üniformasını, apoletlerini söküp öyle gelsin..
emekli genaraller ne çabuk unuttular Ergenekon ve Balyoz davalarında apaleti sökülen bir çok subayı olduğunu unutmuşlar ki bu kimseler daha yargılanmadan tutuklandılar halkı balık hafızalı olarak mı görüyor onlar acaba bir ordu mensubunun siyasi arenalarda boy göstermesi mantıklı değil o kişiler bugün varsa yağrın yoklar ama o ordu mensupları görevlerine devam edecekler bugün ona komutanım diyorsa yağrın öbürüne demek zorunda kalacak o yüzden karışmamalılar
vay be helal olsun sizlere.
Chp ye gönül vermiş bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir zamanlar Muharrem bey vardı demekten başka sözümüz yok. Bundan sonrası inşallah ülkenin hayrına olur, ne diyelim ?Recep Bey kazandı,chp hatadan ders çıkarmalı.
DEMEK Kİ O LOJMANDA OY KULLANANLAR APOLETİN ANLAMINI BİLMİYORMUŞ...İNCE APOLET EFELİĞİ YAPMASAYDI SEÇİMİ KAZANACAKMIŞ AZ KALMIŞ...HEY MYNET SEÇİM BİTTİ...SEÇİM ATMOSFERİ GÜZELDİ İYİ MALZEME ÇIKIYORDU SİZE AMA...BAŞKA HABER YOKSA FIKRA FALAN YAZIN....ÖÖÖÖ OLDUK ARTIK...HEM YAPÇAKSAN GALİP OLANIN HABERİNİ YAP..MALUPLA İŞİMİZ OLMAZ...
Bilinçli vatanseverler İyi Parti'ye oy verdi. Bilinçli vatan hainleri de İyi Parti'nin önünü kesmek için uğraştılar (Medya sansürü uyguladılar, Fetö bağlantılı diye iftira attılar)
adam yapacagını YAPTI AKSENER FOS CIKTI SAADETLİ AMCADA..ONLAR BEKLENEN OYU ALSALARDI İNCE CUMHUR BASKANIYDI AMA ENTERESAN OLAN BU SENE OYNAMALARIN MHP OYLARINDA OLMASIYDI CAKILMASIN DİYE..
Hiçte etkilememiştir. Ancak onbin de bir etkilemiştir. Chp oyları zaten sabit diktatör kemal giderse ancak oyları artabilir.
silemeyeceksiniz ulan askerlerdeki atatürk sevgisini, cehaleti getiremeyeceksiniz bu orduda
Bunların zihniyet, yeter ki RTE gitsin de ister apolet söksün, ister pkk el ele versin vs. Önemli değil!!! Acabaları bırakın hiç bir zaman chp iktidara gelmeyecek!!!
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