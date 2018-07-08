'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan bir önceki seçimde CHP açık ara birinci çıkarken 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti faktörü oluştu. İYİ Parti, oyların yüzde 25’ini alırken Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı oylamasında yüzde 65’le birinci oldu. Çankaya’daki MSB Lojmanlarına yakın olan 1010-1028 numaralı sandıklardan çıkan sonuçlar askerlerin seçimlerdeki tercihlerine çok yakın olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda son seçimde AK Parti asker sandıklarındaki oyların yüzde 13.52’sini, MHP, 8.22’isini, CHP ise yüzde 47’sini aldı. Aynı sandıklardan İYİ Parti’ye yüzde 25.11 oy çıkarken HDP’nin aldığı oyların oranları yüzde 3.82’de kaldı.

MUHARREM İNCE AÇIK ARA ÖNDE



Cumhuriyet'ten Sertaş Eş'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı için aynı sandıklarda yapılan sayıma göre Muharrem İnce, açık ara birinci çıktı. İnce, bu sandıklardan çıkan oylardan 4 bin 18’ini yani yüzde 65.12’sini aldı. Aynı sandıklardan Tayyip Erdoğan’a 1223 oyla yüzde 19.82 düzeyinde, Meral Akşener’e de 844 oyla yüzde 13.68 oy çıktı. İnce rakiplerine açık ara fark atarken partisi CHP’den de yüzde 18 fazla oy aldı. asker sandıklarında CHP ve MHP’nin oyları geçen seçime göre düşüş gösterdi. Bir önceki seçimde CHP , aynı sandıklardan yüzde 51 düzeyinde oy almıştı. Geçen seçimde aynı sandıklardan CHP 3 bin 402 oy alırken, bu seçimlerde oy miktarı 2 bin 881’e geriledi. Geçen seçimlerde 1888 oy alan MHP’ye 501 oy çıktı.