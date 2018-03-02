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Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan kadınlar, 10 gün boyunca evlerinde, Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Mehmetçikler için örgü yaptı.Soğuk hava koşullarına rağmen sınır ötesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için Gaziantep’in Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yaklaşık 500 kadın, bere ve atkı ördü.

Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan kadınlar, 10 gün boyunca evlerinde, Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Mehmetçikler için örgü yaptı.
Soğuk hava koşullarına rağmen sınır ötesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için Gaziantep’in Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yaklaşık 500 kadın, bere ve atkı ördü. Arabanlı kadınlar, kendi elleriyle işledikleri el işi örgüleri Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne teslim etti. Teslim edilen 250 bere, 250 boyunluk, 200 eldiven ve ilçe halkı tarafından satın alınan çoraplar ve okullarda öğrenim gören 400 öğrencinin Mehmetçiğe yazdığı mektuplarla birlikte paketlendi. Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde okunan Mevlid-i Şerif ve ardından kılınan Cuma namazının ardından Afrin’deki kahraman Mehmetçiğe ulaştırmak üzere yola çıkartıldı. İlçe Müftüsü Hasan Kiraz’ın okuduğu dualarla uğurlanan malzemelerin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan okunan mevlite vatandaşların yanı sıra Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komise Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, daire amirleri ve muhtarlar da katıldı.

Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

Arabanlı 500 ev hanımı Afrin’deki Mehmetçik için örgü yaptı

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