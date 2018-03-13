Arap baharı öncesi Ortadoğu konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Veysel Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen Siyaset Atölyesi dersinin bu haftaki konuğu Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı oldu. Arap Baharı öncesi Ortadoğu’nun konuşulduğu programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı programda yaptığı açıklamada, “2011’den bu yana devam eden 4. Arap Baharı’nda bulunmaktayız. Bu dönemin ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Geride bıraktığımız üç Arap Baharı dönemlerinden Tunus, Mısır ve Suriye tecrübesi çıkardık. Araplar; Tunus tecrübesini ‘Onurlu Devrim’ olarak adlandırmıştır çünkü hiç kan dökülmemiştir. Mısır tecrübesine ‘Karşı’ devrim denilmiştir. Çünkü Sisi yönetimi devrime karşı devrim yapmıştır. Suriye tecrübesi çok vahşice ve barbarca olmuştur. Bu olay küresel ve bölgesel olarak her yere yayılmıştır” diye konuştu.

Konuşmalarına devam eden Kışlakçı, “Tarihte hep aynı olaylar meydana gelir, toplumlar ikiye ayrılır. Bu olay tarihte nasıl yaşandıysa Arap dünyasında da ikiye ayrılmışlık görürsünüz. Bir tarafta seküler düşünceyi benimseyenler bir yanda muhafazakâr ve dindarlar olmak üzere Arap dünyası ikiye bölünmüştür. Tunus ve Mısır’a oranla Suriye her zaman büyük önem taşıdı. Jeopolitik konumu itibarı ile geçmişten günümüze bütün devletlerin ilgi odağı haline geldi. Çünkü Batılı kesim Suriye’de yönetimi alanın dünyaya egemen olacağını düşünüyor. Mısır ve Suriye için en önemli 3 özellik sağlanamadığı takdirde başında kim olursa olsun halk hep bunları talep edecektir. Bu 3 özellik; özgürlük, demokrasi ve onurlu yaşam” ifadelerinde bulundu.