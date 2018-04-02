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Arap Birliği Filistin için olağanüstü toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Arap Birliği, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerini ele almak üzere temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacak.Arap Birliği, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere kanlı müdahalesinin ardından olağanüstü toplanıyor.

Arap Birliği, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerini ele almak üzere temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacak.
Arap Birliği, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere kanlı müdahalesinin ardından olağanüstü toplanıyor. Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Filistin’in talebiyle ve Suudi Arabistan’ın başkanlığında temsilciler düzeyinde Gazze’de yaşananlarla ilgili toplantı düzenleneceğini açıkladı.
Toplantıda, Filistin Toprak Günü’nün 42. yılı nedeniyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesi ve Filistin’deki durum ele alınacak.
İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermilerle müdahalesinde ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaşanan kanlı müdahaleye ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu. İsrail hükümeti ise uluslararası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetmiş ve askerlerini savunmuştu.

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