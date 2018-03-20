Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan’da yapılacak

Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan’da Riyad’da yapılacak.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’nin 15 Nisan’da Riyad’da yapılacağını açıkladı. Genel Sekreter, üye devletlerinin zirvenin tarihiyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
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