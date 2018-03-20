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Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan’da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan’da Riyad’da yapılacak.Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’nin 15 Nisan’da Riyad’da yapılacağını açıkladı.

Arap Birliği Zirvesi 15 Nisan’da Riyad’da yapılacak.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’nin 15 Nisan’da Riyad’da yapılacağını açıkladı. Genel Sekreter, üye devletlerinin zirvenin tarihiyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

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