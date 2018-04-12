Arap ülkeleri dışişleri bakanları Arap zirvesi için gündem toplantısı yapıyor

Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Pazar günü Zahran’da yapılacak Arap ülkeleri zirvesinin gündemini tespit etmek için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplandı.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki yayınladığı basın bildirisinde, Arap dışişleri bakanlarının Arap zirvesinde ele alınacak konuları tespit etmek üzere Riyad’da toplandığını açıkladı. Basın açıklamasında Arap Birliği zirvesinde Filistin meselesi, Suriye’deki büyük krizler, Libya ve Yemen gibi Arap ülkelerindeki meselelerin ele alınacağı belirtildi. Buna ilaveten Lübnan’la dayanışma içinde Sudan’daki barış görüşmelerinin ele alınacağı kaydedildi.
Hüsam Zeki, dışişleri bakanları toplantısında herhangi bir anlaşmazlığın bulunmadığını, çalışmaların problemsiz devam ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanları toplantısında Filistin’deki son gelişmeler, İsrail’in Filistin halkına karşı son günlerdeki saldırılarının artması, Amerikanın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının yankılarının durdurulması konusunun ele alındığı belirtildi.
Toplantıda, terörizme karşı mücadelede Arap ülkelerinin işbirliği, Arap ülkelerinin içişlerine dış müdahaleler ve İran’ın bölgede yayılma politikası ve Arap ülkelerinin içişlerine karışmasının engellenmesi konusunun da ele alınacağı kaydedildi.
Dışişleri bakanlarının buna ilaveten, Suriye krizinin çözümü konusunda BM’nin son siyasi ve insanı gelişmeler konusunda girişimi konusunda BM’nin daimi temsilcisi Stephane de Mistura’yı da dinleyeceği ifade edildi.
Gündemde ayrıca sosyal ve kalkınma konularında Arap ülkelerinin uluslararası ilişkilerinin de ele alınacağı belirtildi.
Toplantıda, Ürdün’ün, Arap ülkelerinde nüfus ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Yüksek Konsey kurulması teklifinin ele alınacağı kaydedildi.
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