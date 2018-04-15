Arap Zirvesi Zahran’da başladı

Arap Birliği Zirvesinin 29. Olağan toplantısı Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Zahran’da başladı.

Krallar, prensler ve delege başkanları, devlet başkanları, prenslerin katıldığı zirvenin açılış konuşmasını yapan Arap Zirvesi Başkanı Kral Abdullah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’a zirvenin ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Kral Abdullah, geçen sene Arap Zirvesi başkanlığını almaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Kral Abdullah, Arap ortak faaliyetlerinin güçlendirilmesine, Arap barış girişiminin ve uluslararası meşru kararlara dayalı olarak kapsamlı ve nihai barış sağlanmasına gerek duyulduğunu söyledi.

Zirve başkanlığı süresince Arap liderleriyle yakın işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kral Abdullah, bölgede barışın kilidi olan Kudüs’te Filistinlilerin, Arapların, Hristiyanların ve Müslümanların ebedi haklarını teyit etmek zorunda olduklarını söyledi. Kral Abdullah bölgede kapsamlı çözümün garantisinin, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere 1967 sınırları esas alınarak iki devletli bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.

Kral Abdullah, Arap grubu olarak Filistinli mültecilere gerekli ihtimamı göstermek ve adil bir çözüm getirilene kadar BM İnsani Yardım kuruluşunun Filistinlilere yardımı sürdürmesini sağlamanın ortak görevleri olduğunu söyledi.

Kral Abdullah bölgede 5 milyonu aşkın Filistinli bulunduğunu ifade ederek, Suriye krizi ile ilgili olarak kardeş Suriye halkı da dahil olmak üzere siyasi çözüm aranarak Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini belirtti. Kral Abdullah, bu çalışmaların Cenevre Barış görüşlerine dayanması gerektiğini ifade etti.

Arap zirvesinin gelecek dönem başkanının Suudi Arabistan Kralı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud olduğu ifade edildi.