HABER

Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 vekilliği AK Parti ile CHP paylaştı.

ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 vekilliği AK Parti ile CHP paylaştı.
Ardahan'da, 1 Kasım 2015 genel seçiminde 20 bin 739 seçmenden oy alan AK Parti, yüzde 36.97'lik oy oranıyla 2 milletvekilliğinden 1'ini almıştı. CHP de 16 bin 96 seçmenin oyuyla yüzde 28.69'luk oy oranıyla Meclis'e 1 vekil göndermişti. HDP'nin oy oranı yüzde 22.08 iken MHP ise yüzde 8.84 çıkmıştı.
27'nci dönem milletvekili genel seçiminde oyunu 21 bin 629'a çıkaran AK Parti'nin vekil sayısında değişiklik olmadı. AK Parti, Ardahan'da 1 milletvekili çıkardı. Oy oranında yüzde 3'lük düşüş olan CHP ise 15 bin 85 seçmenin oyuyla Meclis'e 1 vekil gönderdi. HDP, oyu yüzde 23.40'a yükselirken, MHP'nin oyu ise yüzde 6.77'e düştü. İYİ Parti de yüzde 5.13 oranında oy aldı.
Ardahanlıların yüzde 42.33'ü, cumhurbaşkanı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken, yüzde 36.79'u ise Muharrem İnce'den yana oy kullandı.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Çorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yokÇorum Ak Parti Milletvekili Kaya: 155 kiloyum, kilomla bir problemim yok
KHK ile ilçe yapılan Kemalpaşa'da, İnce önde çıktıKHK ile ilçe yapılan Kemalpaşa'da, İnce önde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.