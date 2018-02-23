Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yıldırım'ın, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.