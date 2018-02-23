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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 12:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Vali Bilmez'e kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yıldırım'ın, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez'e bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

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