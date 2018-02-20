Arıkan Partisinin Felahiye Kongresine katıldı

Saadet Partisi Felahiye İlçesi 5.Olağan Kongresi yapıldı. Sinan Taşçı başkanlığında 22 kişi yönetim kuruluna seçildi.
Kongreye İl Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı. Afrin’deki operasyona değinen Arıkan, yıllardır değişmeyen biçimde, ABD’nin Ortadoğu’ya gözyaşı getirdiğine bir kez daha şahit olunduğunu söyledi. Kongre sonrasında yeni yönetimle birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Arıkan, Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini, esnafın karının küçüldüğünü, ancak bu sıkıntıları da faize, bankalara esir olunmadıkça ülke ve millet olarak aşacaklarının vurguladı.
Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması
Aksakallı'nın Ömer Halisdemir'in alnından öptüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Hüsnü Mahalli'den Beşar Esad ve PYD hakkında kritik iddia
DEAŞ hakkında kan donduran sözler: Dul kadınlarla heves nikâhı!
Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'
Öldü sanıp diri diri mezara gömdüler!
Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı
Tam 208 kilo verdi! Müthiş değişim
Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Okuyucu Yorumları 0 yorum