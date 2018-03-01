Arıman, Belediye Meclis üyeliği görevinden istifa etti

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Serhan Arıman, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Arıman, yaptığı açıklamada, "AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından alınan ilke kararı gereği hem meclis üyesi olarak hem de il yöneticisi olarak görev yapılamamaktadır. Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi ve Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olduğumdan Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi görevimden istifa etme zarureti doğmuştur" diye belirtti.
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