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"Artık başı dik, güçlü ve büyük bir Türkiye var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: -"Türkiye'de büyük iç ve dış borç vardı. Bankalar soyulmuştu. Biz vatandaşın 8,5 milyar dolar borcunu ödedik. Yine bankalar 50 milyar dolar batırmış. Yani Türkiye'nin 70 cente muhtaç olduğu günleri unutmamak lazım. Artık başı dik, güçlü ve büyük bir Türkiye var"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'de büyük iç ve dış borç vardı. Bankalar soyulmuştu. Biz vatandaşın 8,5 milyar dolar borcunu ödedik. Yine bankalar 50 milyar dolar batırmış. Yani Türkiye'nin 70 cente muhtaç olduğu günleri unutmamak lazım. Artık başı dik, güçlü ve büyük bir Türkiye var." dedi.

Bakan Eroğlu, Başmakçı ilçesinde düzenlenen Orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikası dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde muhteşem dönüşümler yaşadığı belirtti.

Türkiye’nin 70 cente muhtaç olduğu dönemleri gördüğünü aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Hatta Türkiye, memur maaşlarını ödeyebilmek için 500 milyon dolarlık kredi için IMF ile anlaşma imzalamak durumunda kaldı. Her yıl Türk lirasının yanına bir sıfır ilave ediliyordu. Sıfırlar o kadar büyüdü ki, altı sıfır oldu. Biz çocukken, milyoner denilince 'ne kadar zengin adam' derdik ama bizim 1'in yanına sıfır ilave edile edile bir milyonla İstanbul'da tuvalete girilir hale geldi. Paramız pul hale geldi. İşte 2002 yılının sonunda sizlerin desteğiyle kurulan AK Parti hükümeti, destan yazmaya başladı. Paradan altı sıfırı atınca 1 milyon, 1 lira oldu. Arkasından da IMF'ye 23,5 milyon doları ödedik. Hatta arkasından IMF, bizden 5 milyon dolar borç istedi. Onun anlaşmasını da yaptık."

- "Artık başı dik, güçlü ve büyük bir Türkiye var"

Bakan Eroğlu, eski Türkiye’de milletten alınan vergilerin faiz lobisine gittiğini, artık yeni Türkiye’de alınan vergilerle yol, baraj ve hastane hizmeti olarak geri döndüğünü anlattı.

Türkiye’ye muazzam yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

“Çünkü, Türkiye'nin başında gerçekten vatandaşa hizmeti ibadet sayan bir hükümet, bir Cumhurbaşkanı var, Recep Tayyip Erdoğan var. Biz Cumhurbaşkanımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman İSKİ'de 600 tesis açtık. 2,5 milyon dolar borç vardı. Biz o borçların tamamını ödedik. Akabinde Türkiye'ye geldik. Türkiye'de büyük iç ve dış borç vardı. Bankalar soyulmuştu. Biz vatandaşın 8,5 milyar dolar borcunu ödedik. Yine bankalar 50 milyar dolar batırmış. Yani Türkiye'nin 70 cente muhtaç olduğu günleri unutmamak lazım. Artık başı dik, güçlü ve büyük bir Türkiye var." dedi.

Eroğlu, konuşmanın ardından orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikalarını vatandaşlara dağıttı.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar

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