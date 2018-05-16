Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kudüs bizim iman meselemizdir. Burada artık İslam dünyasının ve Müslümanların namusuna el uzatılmıştır, kirletilmek istenmektedir. Artık bir araya gelmemiz gerekiyor." dedi. AS TV'nin Çankaya Köşkü'nden yayımladığı "Platform" adlı programa katılan Çavuşoğlu, Gazze'de yaşananların ardından hem İsrail hem de konunun buraya gelmesinde önemli rol oynayan ABD'nin tutumunu kınadığını söyledi. Er ya da geç İslam dünyasının, Müslümanların, Filistinlilerin bu noktada galibiyetine şahadet edeceklerini, bunu göreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü İsrail bir işgal devletidir. Bundan tam 70 yıl önce İsrail, Filistinli kardeşlerimizi 1948 yılında topraklarından sürmeye başlardı. O tarihten itibaren milyonlarca Filistinli kardeşimiz göçe maruz bırakıldı ve adım adım bir işgale şahitlik etti tüm dünya, hiç kimsenin de kılı kıpırdamadı. Dolayısıyla burada artık bıçak kemiğe dayandı." diye konuştu.

- "Kudüs, 3 semavi dinin de ortak paydasıdır" Çavuşoğlu, Kudüs'ün sadece ne Yahudilerin, Müslümanların ne de Hıristiyanların olmadığını dile getirerek, "Kudüs, 3 semavi dinin de ortak paydasıdır, ortak kutsalıdır. Dolayısıyla bu denli hoyratça ve dünyadaki neredeyse tüm ülkelerin tamamına yakınının diyeceğimiz, buna karşı çıkmasına rağmen tüm bu tepkileri, görüşleri bir tarafa koyarak hem de 70 yıl sonra Nekbe'nin aynı gününde aynı şekilde bunu yapmaya kalkışması, Amerika'nın bu coğrafyada kan ve gözyaşının tamamen hakim bulmasına dönük bir çaba olarak görüyorum." ifadesini kullandı. - "Kudüs bizim iman meselemizdir" "Kudüs bizim için adeta gökte inşa edilmiş de yere indirilmiş bir yerdir." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Burada artık bütün dünyanın biraraya gelerek gücü elinde tutan ve 'Ben güçlüyüm, ne istersem onu yaparım' diyen, her şeyi oldu bittiyle değerlendiren ABD'ye karşı somut olarak ve tatbik edecek bir girişimde bulunulması gerekiyor. İsrail devleti burada çocuk, kadın, yaşlı demeden yıllardır bu vahşeti devam ettiriyor. Burada esasen İslam devletleri, bölgedeki diğer Müslüman devletler bir araya gelebilse, birlik ve beraberlik içinde hareket edebilse bu kutsallar üzerinde mutabakatı sağlayarak gerekenler yapılabilse, hem İsrail'in hem ABD'nin bu denli kör gözün parmağına misali hareket etmesi mümkün olamaz. İnşallah artık bundan sonra bu devletlerin yöneticileri de halkları da artık elini taşın altına koymak zorunda. Şimdi olmazsa ne zaman? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kudüs bizim iman meselemizdir. Kudüs Ayeti Kerime ile sabittir ki etrafı mübarek kılınmış bir bölgedir. Bundan daha net ifadeler, imani düşünce bakımından neler olabilir? Burada artık İslam dünyasının ve Müslümanların namusuna el uzatılmıştır, kirletilmek istenmektedir. Artık biraraya gelmemiz gerekiyor."

Çavuşoğlu, Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında Kudüs'ü fethettikten sonra 1917 yılına kadar 400 yıl boyunca orasının adeta bir barış adası olduğunu, bütün semavi din mensuplarının kardeşlik ve hoşgörü iklimi içinde 400 yıl süreyle burada barış içinde yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı. Filistin halkının ve Kudüs'ün mutlaka özgürleşeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bölgede bizim bir de tarihi geçmişimiz var. 244 vakfımız var Filistin'de. Bunların binlerce eseri var. Bu kadar da yakınız biz buraya. Dolayısıyla Türkiye bu noktada şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün gücüyle beraber bu terör devletine karşı ve onun arkasındaki yardakçılarına karşı inancının gereği olarak bu mücadelesini vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. - "Oradaki bir meczubun yapacağı şeyler değil bunlar" Çavuşoğlu, yaşanan son süreçte ABD'nin tutumuna da değinerek, şunları kaydetti: "Obama döneminden bu yana devam eden bir süreç var ABD ile ilgili olarak ama bunun zirveye ulaştığı yer 15 Temmuz oldu. Çünkü 15 Temmuz'da çok uluslu bir saldırıyla karşı karşıya kaldı Türkiye. O gece milletimiz tanklara, tüfeklere karşı çıplak bedenini siper ederek demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıktı. Bunu gerçekleştirenlerin bugün net bir şekilde kimlerin olduğunu, kimlerin arkasında bunların planını yaptığını biz biliyoruz. Oradaki bir meczubun yapacağı şeyler değil bunlar. Orada onların gölgesinde sığınan, izzetinden, nefsinden her şeyinden mahrum o zatın orada tek başına yapacağı şeyler değil. Bunun arkasında mutlaka başka bir akıl var. ABD'nin bir müttefik olarak o terörist başını halen orada barındırmaya devam etmesi yanı sıra özellikle bir müttefik olarak Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın bugün uzantısı olan PYD ile YPG ile iş birliğine girişmesi son olarak da sınırda bir terör örgütü kurmaya yönelik çabalar içine girişmesi esasen ABD'nin bir süredir Türkiye dönük olarak yaptıklarının milletimiz nezdinde de gayet net bir şekilde anlaşıldığını ortaya koyuyor. Son olarak şimdi bu şekilde bir durumun ortaya çıkması özellikle İsrail özelinde Mescid-i Aksa, Kudüs'e dönük bunun ortaya çıkması artık ABD'nin islam dünyasıyla açık ve aleni bir savaşa giriştiğini gösteriyor. Bu kadar açık ve net."

Türkiye olarak mazlum ve mağdur Filistin halkına yardımda bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün Sağlık Bakanımız ile görüşme imkanımız oldu. Biz yaralıları alıp Türkiye'ye getirmek istiyoruz ama şu anda bu vahşi terör devletinin yarası kanayan, tıbbi desteğe ihtiyacı olan o insanlara bile acımasızca Türkiye'ye getirilmemeleri için çeşitli entrikalar, oyunlar, bahaneler ileri sürerek maalesef o yaralı kardeşlerimizi alıp buraya şu ana kadar getirebilmiş değiliz." dedi. - 24 Haziran seçimleri Çavuşoğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin önemli olduğunu vurguladı. Milletin anayasa değişikliğini kabul ederek, bir hükümet sistemi değişikliğini getirdiğini anlatan Çavuşoğlu, buna karşın muhalefetin bu süreçte iktidarı elde ettikleri takdirde sadece ve sadece yeniden eski sisteme dönmeyi vadettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, Türk halkının artık eski sistemi istemediğini ifade ederek, "Şimdi inşallah 24 Haziran'da gerçekleşecek bu seçimlerle beraber milletimizin önünde 2 sandık olacak. Birisi TBMM üyelerini seçeceğimiz sandık, diğeri cumhurbaşkanını seçeceğimiz sandık. Millet tercihini kullanacak. Cumhurbaşkanı artık hükümetin başına geçtikten itibaren işine odaklanacak ve hesabını millete verecek." diye konuştu.

- "Şaşırtıcı değil" Seçim öncesinde yapılan ittifaklarda Saadet Partisi'nin karşı tarafta bulunmasıyla ilgili yöneltilen soruya "Şaşırtıcı değil" karşılığını veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Niye şaşırtıcı değil? Saadet Partisi'nin uygulamalarına, son dönemdeki politik söylemlerine baktığınız zaman nerede konumlandığının biraz işaretlerini görüyorum. 15 Temmuz'u gördü bu ülke. Bence hiçbir ülkenin tecrübe etmediği son derece ciddi bir saldırıydı. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Nitekim 7 Ağustos'taki Yenikapı ruhuyla beraber Sayın Bahçeli bir adım attı. Burada 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenler ile '15 Temmuz ülkeye işgal girişimi' diyenler ve ülke savunması için 251 şehit verenlerin tarafındaki bir seçim var. Dolayısıyla burada buradan yaklaşmak lazım. Çünkü kendilerine mutlaka bir yerlerden bir sufle geliyor ve dolayısıyla bu şekilde hareket ediliyor." Çavuşoğlu, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardan beri sürekli "tek adamlık, dikta" söylemleri üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştığını ama yaptıklarının tamamen oluşturmaya çalıştığı algının gerçeği ve kendisi olduğunu ifade etti.

- "Muharrem İnce bunun tadını çıkarıyor" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili yöneltilen soruya ise Çavuşoğlu, "Eğleniyor Muharrem İnce. CHP Genel Başkanının hükümet etmek gibi bir iddiasının olmadığı bir yerde Muharrem İnce bunun tadını çıkarıyor. Muhtemelen 24 Haziran'da gerçekten tadını çıkaracak. 24 Haziran'dan sonra CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşeceği durumu görerek." yanıtını verdi. Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesiyle ilgili çok basit bir soru sorulması gerektiğini belirterek, "Ey CHP'liler, siz kendi partinizin başına layık görmediğiniz bir adamı nasıl olur da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adaylığını layık görürsünüz? Bu doğru bir şey mi? Sizin genel başkanınız cumhurbaşkanı adayının niteliklerini sayarken Muharrem İnce'de bir tane olsun bulunan bir nitelik söyledi mi? Sizin genel başkanınız cumhurbaşkanlığı konusunda farklı bir adayı çıkarmaya çalışırken bir defa olsun Muharrem İnce sizin için alternatif oldu mu? Olmadı. Şimdi geldiğimiz bu noktada baktığımız zaman bu tabi CHP'nin düştüğü durumu gösteriyor. CHP maalesef bir siyasi parti olma hüviyetini yitirmiştir. Hukuken bir siyasi partidir ama bugün orası bir platformdur. Herkesin kendine bir alan bulabildiği bir platformdan ibarettir. Bunu bu kadar da kötü yöneten bir genel başkan vardır. Teröristlerle yan yana görürsünüz. Türkiye'ye tuzak kuran, Türkiye'yi kuşatma altına almaya çalışan güç odaklarıyla onların diliyle konuşan görürsünüz. FETÖ'cülerle yan yana görürsünüz. Geriye ne kaldı?" ifadesini kullandı.