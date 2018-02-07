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"Artık eski Türkiye yok"

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Türkiye güçlü bir ülkedir. Artık ne yaptığını, ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Artık eski Türkiye yok. Bizim güçlü Türkiye fotoğrafımızın daha da güçlenmesi için terör örgütleriyle mücadele edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Artık ne yaptığını, ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Artık eski Türkiye yok. Bizim güçlü Türkiye fotoğrafımızın daha da güçlenmesi için terör örgütleriyle mücadele edeceğiz." dedi.

Çalık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada,Türkiye'nin AK Parti ile özleştiğini belirten Çalık, uyuyan devin uyandığını ve Türkiye'nin hasta adam olmadığını, ülkenin emin adımlarla yoluna durmadan devam ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı'nın karşısında el pençe duran bir ülkeden artık dünya güçlerine rest çeken bir Türkiye'ye gelindiğine işaret eden Çalık, "ABD'nin DEAŞ'ı ortadan kaldırmak üzere vermiş olduğu sözde mücadeleyi diğer terör örgütleri için de vermek gerekir. DEAŞ'la en büyük mücadeleyi Türkiye vermiştir. Bugün Türkiye, PKK, PYD, KCK, DEAŞ ve FETÖ'nün yapmış olduğu tahribatı ve terör saldırıların tamamını ortadan kaldırmak için mücadele ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin sınırlarında hiçbir terör örgütüne müsaade edilmediğini vurgulayan Çalık, güçlü Türkiye fotoğrafı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirdi.

ABD başta olmak üzere NATO üyelerinin terör örgütü olarak ilan edilen PKK'nın uzantıları için de gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Çalık, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü bir ülkedir. Artık ne yaptığını, ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Artık eski Türkiye yok. Bizim güçlü Türkiye fotoğrafımızın daha da güçlenmesi için terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bizimle birlikte mücadele eden ülkelere teşekkür ediyorum. Terör örgütlerini güçlendiren ülkelerin de haddini bilmesi gerektiğini tüm dünyaya duyuruyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Ziyarete Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da katıldı.

Çalık'a ziyaret sonunda, Malatyasporlu taraftarlar tarafından isminin yazılı olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'un forması hediye edildi.

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