AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Artık ne yaptığını, ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Artık eski Türkiye yok. Bizim güçlü Türkiye fotoğrafımızın daha da güçlenmesi için terör örgütleriyle mücadele edeceğiz." dedi.

Çalık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada,Türkiye'nin AK Parti ile özleştiğini belirten Çalık, uyuyan devin uyandığını ve Türkiye'nin hasta adam olmadığını, ülkenin emin adımlarla yoluna durmadan devam ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı'nın karşısında el pençe duran bir ülkeden artık dünya güçlerine rest çeken bir Türkiye'ye gelindiğine işaret eden Çalık, "ABD'nin DEAŞ'ı ortadan kaldırmak üzere vermiş olduğu sözde mücadeleyi diğer terör örgütleri için de vermek gerekir. DEAŞ'la en büyük mücadeleyi Türkiye vermiştir. Bugün Türkiye, PKK, PYD, KCK, DEAŞ ve FETÖ'nün yapmış olduğu tahribatı ve terör saldırıların tamamını ortadan kaldırmak için mücadele ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin sınırlarında hiçbir terör örgütüne müsaade edilmediğini vurgulayan Çalık, güçlü Türkiye fotoğrafı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirdi.