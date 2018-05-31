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"Artık her sene fındığın sorunlarını konuşmayalım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Biz artık her sene fındığın sorunlarını konuşmayalım. Bunu gündemimizden çıkaralım. Bunu da bitirecek tek siyasi parti biziz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz artık her sene fındığın sorunlarını konuşmayalım. Bunu gündemimizden çıkaralım. Bunu da bitirecek tek siyasi parti biziz." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde firmaları ziyaret etti.

Daha sonra ilçedeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Torun, burada yaptığı konuşmada seçime en hazır partinin CHP olduğunu söyledi.

CHP'nin bütün adaylarının sahada olduğunu ifade eden Torun, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaştıklarını ve seçmenin yanında olduklarını kaydetti.

Vatandaşın ilgisinin diğer seçimlerden daha fazla olduğunu belirten Torun, "Seçim kampanyasını yürütürken görüyoruz ki insanların bu seçime müthiş bir ilgisi var. Vatandaşlarımız bir an önce 24 Haziran tarihinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor." diye konuştu.

Görüştükleri tüm seçmenin artık bu hükümetin ülkeyi yönetemediğini söylediğini savunan Torun, şöyle devam etti:

"Biz de vatandaşlarımızın bu görüşlerine katılıyoruz. Artık bu hükümet ülkeyi yönetemiyor ve bu nedenle ülkenin de sorunları katbekat artıyor. Artık bize göre halk kararını vermiş. İnşallah bu halk zamanı geldiğinde sandığa gidecek ve inanıyorum ki bu hükümeti görevden alacak. Bunu inanarak söylüyorum."

Ordulu seçmenin ana gündem maddelerinin başında fındık olduğunun altını çizen Torun, "Üreticiler yıllardır sattığı ürünü maliyetinin altında satıyor. Açıkçası bu sezon da bir belirsizlik var. 2-3 ay sonra üretici bahçeye girecek ama fındıkla ilgili tek bir söylem yok. Üretici de haklı olarak bizlere fındığı soruyor. Fındığın fiyatının artmasını temenni ediyor. Bu noktada asıl sorumluluk hükümet üyelerine düşüyor. Ama bizim zamanımızda inşallah fındık en az 15 lira olacak. Tüm üreticilerimize bunun sözünü veriyoruz." dedi.

Fındığın ülkenin en önemli ihraç ürünlerinin başında geldiğini vurgulayan Torun, "Artık fındığı belirsizliğe bırakmadan 5-10 yıllık planlama yapmak gerekiyor. Bunu da yaparken fındığın dönüm başına kalitesini yükseltmek gerekiyor. Bunun için de herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Biz artık her sene fındığın sorunlarını konuşmayalım. Bunu gündemimizden çıkaralım. Bunu da bitirecek tek siyasi parti biziz." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, 13 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin birlikte Ordu'ya gelerek miting düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ordu seçim çalışması seyit torun ziyaret

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