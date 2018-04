"Artık istikrar sandıkta sağlanacak"

İki ülke arasındaki ticarette ABD'nin 390 milyar dolarlık açığı olduğuna değinen Işık, "Amerika dünyada serbest ticareti ve serbest piyasa ekonomisinin en güçlü savunucusu olduğu için bu ticaret açığına çok fazla müdahale etmiyordu. Şimdi Amerika'nın yeni yönetimi geldi, sayın Trump dedi ki 'Ben bu ticaret açığına tahammül edemem.' Görünen şu ki önümüzdeki süreçte bu ticaret savaşı şiddetlenerek sürecek. Bu ticaret savaşı sürerken, Asya-Pasifik'te bir güç savaşı da devam edecek. Bir soğuk savaş olarak Asya-Pasifik bölgesinde Amerikan-Çin rekabeti devam edecek. Bunun Türkiye'ye ve bölgemizde mutlaka yansımaları olacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık, Rusya'nın bölgede sahneye çıkmasının, özellikle Suriye'de aldığı pozisyonun bölgede yeni gelişmelerin olacağının habercisi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu noktada İran'ın bölgede yayılmasının önlenmesi, ABD'nin şu anda en önemli bölgesel önceliği haline geldi. Irak'ın yeniden yapılandırılması süreci, Suriye'nin geleceği meselesi, Körfez'de oluşan yeni ittifaklar, Balkanlar'ın geleceği, Kafkaslar'da yaşanan sorunlar, bütün bunlar aslında bölgede önümüzdeki dönemde çok ama çok önemli bazı gelişmelerin olacağının göstergesi. İşte bu kadar önemli gelişmelerin olacağı ve buradaki gelişmelerin de Türkiye'nin hem milli güvenliğini hem de milli çıkarlarını çok yakından etkileyeceğini bildiğimiz bu süreçte, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ne bir an önce geçmesi ve seçimi gündeminden artık kaldırması gerekiyor. Madem Sayın Bahçeli gündeme getirdi, madem ok yaydan çıktı, bunun bir daha geri dönüşü yok. O zaman bir an önce seçimi yapalım ve Türkiye'yi seçim gündeminden çıkaralım."