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"Artık Kilis huzur içerisinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 00:23 | Son Güncelleme

Abdulhamit Gül: -"Terör örgütlerini ülkemizi tehdit etmeyecek şekilde bertaraf etmek üzere bir operasyon başlatıldı ve hamdolsun bugün başarıyla tamamlandı artık Kilis'imiz huzur içerisinde"

KİLİS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terör örgütlerini ülkemizi tehdit etmeyecek şekilde bertaraf etmek üzere bir operasyon başlatıldı ve hamdolsun bugün başarıyla tamamlandı artık Kilis'imiz huzur içerisinde." dedi.

Bakan Gül, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen mahalle mitingine katılmak üzere geldiği Kilis'te AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Belediye Başkanı Hasan Kara ve partililer tarafından karşılandı.

Esnaf ziyareti yapan Gül, 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki miting alanına geçen Gül, burada yaptığı konuşmada, Afrin'de ülkeyi tehdit eden terör unsurlarına karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın Kilis için önemini vurguladı.

Kilis'e düşen bombalar üzerine hükümet olarak böyle bir operasyonun yapılmasına karar verildiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerini ülkemizi tehdit etmeyecek şekilde bertaraf etmek üzere bir operasyon başlatıldı ve hamdolsun bugün başarıyla tamamlandı artık Kilis'imiz huzur içerisinde. Kilislinin halini Nişantaşı'nda boğaz yalılarında oturanlar bilmez. Burada teröristler bombalar atarken benim Kilisli kardeşim evinde, iş yerinde tedirgin olurken o beyefendiler İstanbul'da boğaz yalısında Kilislinin derdini düşünmezler ama Recep Tayyip Erdoğan Kilislinin derdiyle yatıp kalkmış bir kişidir. Şimdi bu başarılı operasyonu yapan komutana Muharrem İnce çıkmış 'Ben apoletlerini sökeceğim' diyor. Senin o 'apoletini sökeceğim' dediğin kişi bugün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarılı bir operasyon yapmış kişidir."

Bakan Gül, Mehmetçik'in şimdi de boş durmadığını teröristler nereye giderse enselerinde olduğunu vurguladı.

Birilerinin bisiklete binerek, şiir yazarak tiyatrolar sahnelediğini ifade eden Abdulhamit Gül, "Öyle bisiklet sürmeyle ülke yönetmek birbirine benzemez." dedi.

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Kilis Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Afrin

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