DENİZLİ (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Artık sağcı, solcu yok, o defteri kapattık. Meydanlarda Nazım Hikmet'ten de şiir okuyacağız, Mehmet Akif Ersoy'dan da. Hepsi bu toprağın insanı." dedi.

İnce, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Her gittiği yerde vatandaşların umutlarını tazelediklerini, 1977'te rahmetli Bülent Ecevit döneminde yakalanan rüzgarı gördüklerini dile getiren İnce, "Artık sağcı solcu yok, o defteri kapattık. Meydanlarda Nazım Hikmet'ten de şiir okuyacağız, Mehmet Akif Ersoy'dan da. Hepsi bu toprağın insanı. Artık sağcı, solcu değil, bir büyük uzlaşma, bir büyük şemsiye, bir büyük birlik, bir büyük dirlik olacak. Onun adı cumhuriyet. Çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz bu." diye konuştu.

Türkiye'nin bütün kurumlarını tek bir kişiye teslim ettiğini iddia eden İnce, "Benim size projem şu. Her eve iş, her aileye ev. Bunu birlikte başaracağız. Bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Dış dünya ile rekabet edebilecek, en fazla ihracatın olduğu sektörün tekstil olduğunu kaydeden İnce, şu değerlendirmede bulundu: