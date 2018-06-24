Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Durmak yok, yola devam. Çünkü yaparsa yine AK Parti yapar. Artık şahlanma vaktidir Türkiye." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarını AK Parti Antalya İl Başkanlığında takip etti. Çavuşoğlu'na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile diğer milletvekili adayları da eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yapan vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, tüm teşkilat mensuplarına, sandık kurulu üyelerine, gönüllülere ve destek veren herkese teşekkür etti.

"Gecenizi tebrik ediyorum, inşallah resmi sonuçlara az kaldı, ekranlarda görüyorsunuz artık bu iş tamam." diyen Çavuşoğlu, seçime kadar herkesin konuştuğunu, son sözü ise milletin söylediğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı içindeki MHP'li ve Büyük Birlik Partililere de teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Seçim öncesi 'tamam' diyenlerin suni tamamı değil, bu iş gerçek tamam. Bundan sonra inşallah devletimizin, milletimizin bekası için Cumhur İttifakımızı devam ettireceğiz. Sevgili kardeşlerim, bu seçimin kazanını Türkiye'dir, 81 milyondur. Bu seçimin galibi, kazanını dünyadaki mazlumlardır, 1,8 milyar ümmettir. Kudüs'tür, Filistin'dir, Balkanlar'dır, Orta Asya'dır, Afrika'dır, Somali'dir. Bu seçimde de teröristlerin ve onların arkasındaki maşaların kaybettiğini Türkiye gördü. Şimdi de dünyanın her yerinden tebrikler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımızı tebrik etmek için herkes sıraya girdi. Tüm dünya gördü ki Türk milleti ne derse o olur. Bu seçimin kaybedeni FETÖ'dür, PKK'dır, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir, onlara destek verenlerdir. İnşallah şimdi sıra Münbiç'e geldi. Münbiç'i de temizleyeceğiz, Kandil'i de temizleyeceğiz."

Antalya'da milletvekili oyunda da açık ara birinci partinin AK Parti olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, hiç ayrım yapmadan tüm Antalya'yı kucaklamaya devam edeceklerini bildirdi. Çavuşoğlu, "Durmak yok, yola devam. Çünkü yaparsa yine AK Parti yapar. Artık şahlanma vaktidir Türkiye." diye konuştu.

Bu gece Ankara'ya geçeceğini belirten Çavuşoğlu, fakat en kısa zamanda teşekkür etmek için tekrar geleceğini söyledi.

