"Bayrağımız Kandil'de de kısmen dalgalanmaya başladı." diyen Eroğlu, "Bunlar şehitlerimizin sayesinde oldu. Dolayısıyla şehitlerimize minnet, şükran borcumuz var. Şehitlere en büyük değer veren bizim hükümetimiz oldu. Bütün imkanları genişlettik. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için hükümetimiz köklü bir karar aldı. Eskiden strateji başkaydı, karakollarda beklenirdi. Terörist gelince ateş edilirdi. Şimdi bu strateji bekleme değil, inlerine girerek taarruz şeklinde olmaya başladı. İnsansız hava araçlarını, kendi tankımızı, topumuzu, füzelerimizi yapıyoruz. Gümbür gümbür atak helikopterleri yapıyoruz, terörle mücadelede kullanılıyor. Pakistan'da bunların 30 tanesi için sözleşme imzaladık. Artık Türkiye zırhlı araçlar, helikopterler, insansız hava araçları gibi bir takım silahları da yapmaya başladı. Bu müjdeyi veriyorum. Şimdi teröristlerin korkulu rüyası bizim Mehmetçik, Allah'a şükür. 'Mehmetçik' deyince yüreklerine büyük korku siniyor. Artık şehitlerin kanı yerde kalmıyor. Hainler hep Kilis'e, Reyhanlı'ya füze gönderiyordu, camileri bombalıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, kent merkezindeki Karayolları Parkı'nda şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, şanlı Türk bayrağının Gabar'da, Tendürek'te, Afrin'de, Azez'de dalgalandığını belirtti.

"Biz ancak can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alıyoruz. Kuvvetli bir yağış gelince maalesef taşkınlar olabiliyor. Bunlara karşı bizim çok iyi ileri bir sistemimiz var. Oda şu; meteorolojik ölçüm istasyonları kurduk. Bütün Türkiye'deki yağış durumunu takriben üç gün, hatta bir hafta önce tahmin edebiliyoruz. Böylece vatandaşları ikaz ediyoruz. Hatta öyle ki cep telefonlarından dahi görülmesi mümkün. Bu bakımdan vatandaşlarımızdan meteorolojinin yaptığı ikazlara uymasını özellikle rica ediyorum."

Bakan Eroğlu, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yağışların sadece Marmara bölgesinde görüleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah hayırlara vesile olur. Yağışlara ihtiyacımız vardı. Bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları tedirgin ediyor, bazı sıkıntılara sebep oluyor. Mesela Afyonkarahisar'da da ben burdayken bazı yerlerde oldu. Hemen anında müdahale ettik. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bir ölüm hadisesi olmaması bizim sevincimiz. Can kaybı söz konusu değil. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bugünü de atlatırsak önümüzdeki haftadan itibaren herhangi problem görünmüyor."

- "Zihniyete karşıyız biz, insanlara karşı değil"

Bir gazetecinin, "Demokrat Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti milletvekili adayı Gültekin Uysal'ın kendisini eleştirenlere yönelik tepkisini, nasıl değerlendiriyorusunuz." şeklindeki sorusu üzerine Bakan Eroğlu, "Herkes ne söylerse söylesin, bizi millet tanıyor. Herkes beni tanıyor. Bizim bir kulağımızdan giriyor, öbür kulağımızdan çöp kutusuna atıyoruz. Biz dürüst siyaset yapıyoruz. Kimsenin ismini bahsederek şu ana kadar aleyhinde ifadelerde bulunmadık. Prensipler söz konusu. Zihniyete karşıyız biz, insanlara karşı değil. Biz Türkiye'yi bütünleştirmek, büyütmek ve büyük hedeflere doğru yelken açmak için çalışıyoruz." yanıtını verdi.

