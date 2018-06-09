"ASALA'ya inat diplomat olmak istiyordum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lise yıllarında diplomat olmak istediğini ancak buna yönelik bir okulda okuyamadığını belirterek, "O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA bizim diplomatlarımızı şehit ediyordu onlara inat, onlarla mücadele edebilmek için diplomat olmak istiyordum." dedi.
Çavuşoğlu, Kepez ilçesinde iş adamı Mustafa Yılmaz'ın anne ve babası adına yaptırdığı Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, Yılmaz'ın iyi bir dost ve hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi.
Antalya ve Türkiye'de çok sayıda hayırsever bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu nedenle okullaşma oranında hedeflere hızla ilerliyoruz. İş adamlarımız okul için yaptığı harcamanın yüzde 100'ünü vergiden düşebiliyor. Ancak hayırsever iş adamlarımız vergiden düşmek için değil, eğitime katkı sağlamak ve ecdadının adını yaşatmak için okullar yaptırıyor." diye konuştu.
Nüfusa oranla hayırsever bakımından Antalya'nın birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle kentteki programında eğitim kurumlarına çok vakit ayırdığını belirtti.
Teknik liselerin amacının, çocukları hangi dalda eğitim görmek istiyorsa onlara hazırlamak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları ifade etti:
"Lise yıllarımda diplomat olmak istiyordum ancak lisede bununla ilgili bir okulda okuyamadım. O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA bizim diplomatlarımızı şehit ediyordu. Onlara inat, onlarla mücadele edebilmek için diplomat olmak istiyordum. Şimdi sosyal bilimler liselerinde öğretmenler çocukları yönlendirecek. Çocukları ne olmak istiyorlarsa, bu liseler hazırlayacak."
Turizmcilerin ve sanayicilerin ara eleman bulamamaktan şikayetçi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Eskiden öğrenciler sporla eğitim arasında bocalıyordu. Alanya'da lise sonda iyi bir futbolcu olduğum için Kadri Aytaç beni Antalyaspor'a götürmek istedi. Babam da sporu sevdiği için 'Git' dedi. Ancak ben 'Üniversiteye gideceğim.' diyerek geri çevirdim. Şimdi çocuklarımıza ikisini bir arada götürebilmeleri için imkan vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Antalya'yı eğitimin olduğu gibi sağlık turizminin de merkezi yapmak istediklerini dile getirdi.
- "Tekli eğitim sisteme geçiş için hazırlanıyoruz"
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hükümetin 2019 sonunda Türkiye genelinde okulları tekli eğitim sistemine geçirme hedefinde bulunduğunu hatırlattı.
Bunun için Antalya'nın bin ilave dersliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Çok sayıda okul ve sınıf yaptılar. Bir taraftan kamu bir taraftan hayırsever bağışlarıyla Antalya'da 2019'da tekli sisteme geçmek için hazırlanmaya devam ediyoruz." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de okul gibi hayırlı işler yapanların amel defterlerinin kapanmadığına dikkati çekti.
Okulu 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını anlatan Mustafa Yılmaz, annesinin birinci ölüm yıl dönümünde okulun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, Yılmaz ailesi ve diğer protokol üyeleriyle okulun açılış kurdelesini kesti.
Çavuşoğlu ile beraberindekiler derslikleri ve spor salonunu gezdikten sonra okulun bahçesinde davetlilerle iftar yemeği yedi.
Türkiye'nin Yunanistan kararı sonrası AB'den tehdit: Bu şartlarda vize serbestisi gerçekleşmeyecek
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum