"ASALA'ya inat diplomat olmak istiyordum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lise yıllarında diplomat olmak istediğini ancak buna yönelik bir okulda okuyamadığını belirterek, "O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA bizim diplomatlarımızı şehit ediyordu onlara inat, onlarla mücadele edebilmek için diplomat olmak istiyordum." dedi.

Çavuşoğlu, Kepez ilçesinde iş adamı Mustafa Yılmaz'ın anne ve babası adına yaptırdığı Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesinin açılışında yaptığı konuşmada, Yılmaz'ın iyi bir dost ve hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi.

Antalya ve Türkiye'de çok sayıda hayırsever bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu nedenle okullaşma oranında hedeflere hızla ilerliyoruz. İş adamlarımız okul için yaptığı harcamanın yüzde 100'ünü vergiden düşebiliyor. Ancak hayırsever iş adamlarımız vergiden düşmek için değil, eğitime katkı sağlamak ve ecdadının adını yaşatmak için okullar yaptırıyor." diye konuştu.

Nüfusa oranla hayırsever bakımından Antalya'nın birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle kentteki programında eğitim kurumlarına çok vakit ayırdığını belirtti.