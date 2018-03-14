ASAT’tan Antalya’nın geleceğine dev yatırımlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT yatırımları ile kentin biriken alt yapı sorunlarını tek tek çözüyor. 4 yılda 1 milyar 560 milyon 636 bin 704 TL’yi yerin altına gömen ASAT, Akseki’den, Kumluca’ya yüz yıllık sorunları çözdü.

Büyükşehir Belediyesi yeraltına yapılan yatırım ve hizmetlerle Antalya ve 19 ilçesinin altyapı sorunlarını çözüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ‘Yer altına yapılan hizmet görünmez. Bu yüzden birçok belediye başkanı bu konuda risk almaz. Ama biz yılmadık cesur bir şekilde çalıştık. Alt yapı hizmetleri konusunda büyük başarı sağladık’ sözleriyle altyapı yatırımlarına verdiği öneme işaret etti.

Rekor kırdı

2014 Nisan ayından bugüne alt yapı konusunda Antalya ve ilçelerine, içme suyuna 636 milyon 404 bin 549 TL, atık su arıtmaya 362 milyon 319 bin TL, kanalizasyona 254 milyon 868 bin TL, yağmur suyuna 158 milyon 709 bin 580 TL, sulama suyuna 12 milyon 367 bin TL, asfalt, etütve işletme tesisleri yatırımlarına 135 milyon 968 bin TL, ASAT ek binası 7 milyon 537 bin 840 TL, Sedir Spor Kompleksi’ne 20 milyon 210 bin TL olmak üzere toplam 1 milyar 560 milyon 636 bin 704 TL harcayan ASAT, yatırım rekoru kırdı.

Yıllanmış sorunlar çözüldü

Menderes Türel başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, özellikle ilçelere yaptığı alt yapı yatırımları ile yıllanmış sorunları da tarihe gömdü. Akseki‘ye su getirme projesi kapsamında 100 yıllık içme suyu sorunu çözüldü. Özellikle Susuzşahap bölgesi, Cevizli, Güçlüköy, Karakışla, Akşahaplı vatandaşlar musluktan su içmenin mutluluğunu yaşadı. İbradı Ormana tarihinde ilk kez kanalizasyonla tanıştı.

İlçe sorunları çözülüyor

Alanya ve Gazipaşa bölgelerinde önemli içme suyu projeleri gerçekleştirildi. Gazipaşa’nın Karasu Kaynağı İçme Suyu projesi ile bölge halkı yayla suyuna kavuştu.Manavgat’ın yıllardır her yağışta sel görüntüleri ile hafızalara kazınan görüntüleri sona erdi. ASAT’ın Manavgat’ta gerçekleştirdiği kanalizasyon, yatırımı ile taşkın su görüntüleri artık yaşanmıyor. Ayrıca yapılan içmesuyu isale şebeke hattı ile bölgenin şebeke boruları yenilendi.

ASAT yaptı

Kumluca-Finike-Demre-Elmalı ve Kaş’a 55 milyon TL’lik kanalizasyon yatırımı yapan ASAT Genel Müdürlüğü bölge halkının bugüne kadar isteyip bir türlü gerçekleştirilmeyen içme suyu yatırımlarını hayata geçirdi. Korkuteli Manay Su Getirme Projesi ile bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorunu tarih olacak. 8 mahallede başlayan kanalizasyon çalışmaları ile kangren haline gelen bir sorun çözüme kavuşacak. Serik ‘te Kızderesi’nin üstü doldurularak yeni bir giriş kazandırıldı. Yağmur suyu çalışmaları ile turizm bölgelerinin altyapı sorunları giderildi.

Turizm bölgesine arıtma tesisi

Antalya’nın en büyük sermayesi, denizini gözü gibi koruyan ASAT, inşa ettiği son teknoloji arıtma tesisleri ile Akdeniz’e bir damla atıksu bırakmıyor. Turizm merkezleri Kapasite ve teknoloji sorunu yaşayan Korkuteli, Alanya-Manavgat, Demre ve Serik’te yeni arıtma tesisleri kuruldu. Kaş’ın arıtma tesisi yenilenirken, Kemer’e de yeni bir arıtma tesisi inşa edilecek. Öte yandan Antalya merkezde de halkın daha sağlıklı içme suyu alabilmesi için yatırımlarını sürdüren ASAT ekipleri, kanalizasyon yatırımlarını da sürdürüyor.