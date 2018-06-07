CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Refahı tabana yaymazsak hiçbirimiz mutlu olamayız, huzur içerisinde yaşayamayız. 24 Haziran'da iktidara geleceğiz ve asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesindeki bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Daha sonra ilçedeki esnafı gezen Torun, vatandaşlardan 24 Haziran'da yapılacak seçim için destek istedi.
Torun, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının olumlu geçtiğini, Orduluların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Asgari ücrete değinen Torun, "Refahı tabana yaymazsak hiçbirimiz mutlu olamayız, huzur içerisinde yaşayamayız. 24 Haziran'da iktidara geleceğiz ve asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız." ifadesini kullandı.
Torun, verdikleri bütün vaatleri yerine getireceklerini kaydederek, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar CHP ne söylediyse neyin peşini bırakmadıysa AKP, CHP'nin her söylediğini yapmak zorunda kaldı. Adeta kopya çekmişler ama bizim için hiçbir önemi yok. Bizim projelerimizin hayata geçmesi bizi mutlu eder. Alın teriyle çalışanımız, dar gelirlimiz bizim olmazsa olmazımızdır. Biz alt gelir grubunun refahını artırmaya geliyoruz."
Hükümetin taşeron işçi kadrosuyla ilgili çıkarttığı yasanın eksik bir yasa olduğunu öne süren Torun, pek çok işçinin çıkarılan yasadan dolayı mağdur olduğunu iddia etti.
Torun, CHP olarak taşeron işçiye kadro konusunu gündemden düşürmediklerini, bundan sonra da her yerde söylemeye devam edeceklerini belirterek, "İnşallah 24 Haziran'da alacağımız yetkiyle eksik olan ne varsa düzelteceğiz. Çünkü biz emeğin yüce bir değer olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
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