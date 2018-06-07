"Asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız"

"Şimdiye kadar CHP ne söylediyse neyin peşini bırakmadıysa AKP, CHP'nin her söylediğini yapmak zorunda kaldı. Adeta kopya çekmişler ama bizim için hiçbir önemi yok. Bizim projelerimizin hayata geçmesi bizi mutlu eder. Alın teriyle çalışanımız, dar gelirlimiz bizim olmazsa olmazımızdır. Biz alt gelir grubunun refahını artırmaya geliyoruz."

Torun, verdikleri bütün vaatleri yerine getireceklerini kaydederek, şöyle devam etti:

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesindeki bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Hükümetin taşeron işçi kadrosuyla ilgili çıkarttığı yasanın eksik bir yasa olduğunu öne süren Torun, pek çok işçinin çıkarılan yasadan dolayı mağdur olduğunu iddia etti.

Torun, CHP olarak taşeron işçiye kadro konusunu gündemden düşürmediklerini, bundan sonra da her yerde söylemeye devam edeceklerini belirterek, "İnşallah 24 Haziran'da alacağımız yetkiyle eksik olan ne varsa düzelteceğiz. Çünkü biz emeğin yüce bir değer olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

