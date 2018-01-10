Aşık Veysel'in torunu, Akşener'in Başdınışmanı Özer: İYİ Parti merkez partisi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı olan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer (41), partilerinin ne sol ne de sağda olduğunu, İYİ Parti'nin merkez partisi olduğunu söyledi.

Bir holdingde üst düzey görevdeyken İYİ Parti'in kurulmasının ardından işinden istifa edip, siyasete atılan Aşık Veysel'in torunu olan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Meral Akşener'in Başdanışmanı Çiğdem Özer, yurt gezilerinde insanlara dokunmak istediklerini belirtirek, "Biz her bölgeye giderek, hem konuşarak, hem gözlerinin içine bakarak ve yüreklerine dokunarak bu gezilerimizi ara vermeden sürdürüyoruz" dedi.

Tunceli'ye yaptıkları geziyi de değerlendiren Özer, Tunceli'nin Türkiye'de çok özel bir yere sahip olduğunu, hem kendisi hem partisi hem de Türkiye için çok özel bir yere sahip olduğunu kaydetti. Tunceli'den Genel Başkanları Akşener'in mutlu bir şekilde ayrıldığını söyleyen Başdanışman Özer, "Tunceli'de insanların bizi kucaklaması karşılaması çok sıcaktı. Cemevinde bizlerle yemeklerini paylaştılar. Tunceli halkına dokunarak ileriki dönemlerde Tunceli'nin ve bölgenin sorunlarını anlamak ve aktarmak, dile getirmek anlamında insanlarla birebir yüz yüze konuşmak çok değerlidir. Alevilerin sıkıntıları sorunları dertleri nedir yerinde mekanında öğrendik. Alevi dedelerimiz cemevinde Alevilerin sorunları talepleri nedir bizlere aktardı. Alevilerin sorun ve taleplerini çözmek için İyi Parti kararlıdır. İktidara geldiğimizde bu sorunları çözeceğimizde son derece eminim herkeste buna inansın" dedi.