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Aşık Veysel'in vefatının 45. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i, aramızdan ayrılışının 45. yıl dönümünde saygıyla anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 45. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i saygıyla andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Veysel'in vefatının 45. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "(Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır, hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır.) diyen değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i, aramızdan ayrılışının 45. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

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