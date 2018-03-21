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Aşık Veysel'in vefatının 45. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Milletimizin sahip olduğu bütün güzellikleri şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran değerli ozanımız Aşık Veysel'i ölümünün 45. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, milletin sahip olduğu bütün güzellikleri şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran Aşık Veysel'i ölümünün 45. yılında rahmetle andığını bildirdi.

Yıldırım, Aşık Veysel'in vefatının 45. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, Veysel'in Anadolu halk ozanları geleneğinin yakın tarihteki en önemli temsilcilerinden olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, mesajında "Şiirlerinde, sevgiyi, saygıyı, iyiliği, dürüstlüğü, affediciliği ve çalışkanlığı öğütleyerek geniş kitleleri etkilemiş ve kendisine hayran bırakmıştır. Milletimizin sahip olduğu bütün güzellikleri şiirlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran değerli ozanımız Aşık Veysel'i ölümünün 45. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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