"Asıl golü pazar günü millet olarak muhalefete atacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Asıl maç pazar günü. İnşallah asıl golü de pazar günü millet olarak muhalefete atacağız." dedi.

Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Alpay Özalan ile Bornova'daki seçim çalışmaları kapsamında Çamdibi semtinde esnafı ziyaret etti, çocuklarla futbol oynadı.

Maçın ardından miniklerle hatıra fotoğrafı çektiren Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla futbol oynarken eski günlerini hatırladığını söyledi.

Dağ, pazar günü yapılacak olan seçimlerin, Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Asıl maç pazar günü. İnşallah asıl golü de o gün millet olarak muhalefete atacağız. Bundan önceki 13 seçimde olduğu gibi yine ipi göğüsleyen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olacak." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, milli futbolcu Özalan'ın sporda başarılı olduğu gibi siyaset sahnesinde de başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Alpay Özalan ise daha önce çok önemli maçlara çıktığını ama mahalle arasındaki futbol zevkinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde yeniden iktidar olacağını belirten Özalan, "İnşallah 16 yıldır seçimleri nasıl AK Parti kazanıyorsa 24 Haziran'da da Sayın Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız, mecliste de partimiz güçlü bir şekilde yer alacak." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Musa Çevik de katıldı.

