Aşiret kararı ile 19 yaşında milletvekili aday adayı oldu

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, 'Ğıyanlı' aşiretine mensup 19 yaşındaki Ferhat Olcay, Ak Parti'den miletvekili aday adayı oldu. Aşiretin kararı ile aday adayı olduğunu belirten lise mezunu Olcay, siyasette gençlerin dinamizminden yararlanılması gerektiğini söyledi. Muş'ta, Mülkinaz-Setfetullah Olcay çiftinin 7 çocuğundan 5'incisi olan Ferhat Olcay, Ak Parti İl Başkanlığı'na giderek, 24 Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Olcay, ülkesine güzel hizmetlerde bulunmak istediğini belirtti. Gençler olarak geleceği ortak akıl, özgürlük ve bilimle inşa edebileceği inancıyla aday adayı olduğunu vurgulayan Olcay, "Mensubu olduğum 'Ğıyanlı' aşireti aday olmamı istedi. Ben de üzerime düşen görevi yapıyorum. Siyasette gençlerin mutlaka olması gerek" diye konuştu. Olcay’ın babası Setfetullah Olcay ise kendisinin de genç yaşta siyasete girdiğini belirterek, "Aile reisleri toplanarak aldıkları karar ile en küçük oğlum Ferhat'ın milletvekili aday adayı olmasına karar verdiler. Allah yolunu açık etsin. Hakkında hayırlısı ne ise o olsun" dedi
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