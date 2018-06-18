Tosya'nın taleplerinin karşılanacağını vurgulayan Bak, "Tosya için talepler geldi. Gençlik merkezi ve yurtlar yapıyoruz. Kastamonu'ya da 12 bin 500 kişilik stat yapacağız. Kapalı spor salonumuzun ihalesini 21 Temmuz'da yapıyoruz. Tosya bütün seçimlerde bize yüzde 75'in üzerinde oy verdi. Yağan yağmura rağmen bizimlesiniz. İnşallah hep beraber iktidara yürümeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

"Biri gidiyor Kobani olaylarının sebebi olan, 62 insanımızın katledilmesine sebep olan HDP Genel Başkanı'nı hapishanede ziyaret ediyor. Niye şehit ailesini ziyaret etmiyorsun, niye terörle ilgili bir şey söylemiyorsun? Doğu'da, Güneydoğu'da operasyon yapan askerimize niye dil uzatıyorsun, onların moralini bozuyorsun? Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker. Sen önce kendi partinde genel başkan seçil ondan sonra gel. Bunlar bu ülkeyi yönetmeye layık değiller. İnşallah terör sorununu da Cumhur İttifakı çözecek. Dağlarda yiğitlerimiz, polislerimiz var. Onlarla beraberiz, onlarla yürüyeceğiz."

Amerikalıların Türk ordusuna "güçsüz" dediğini ifade eden Bak, "Zeytin Dalı Operasyonu yaptığımızda, Fırat Kalkanı Operasyonu yaptığımızda bunlar yine konuşuyordu. 'Başaramayacak' diyorlardı. Amerika’ya gittiğimde 'Türk ordusu artık güçsüz çünkü 200 generali hapse attınız' dediler. Ben 'Türk ordusu içindeki hainleri temizledi, unutmayın her Türk asker doğar' dedim. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını yaptık. Orada Amerikalar onlara destek verdi ama Türk ordusu Özgür Suriye ordusu ile birlikte üzerlerinden silindir gibi geçti. Aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan çıktı. PKK'nın YPG'nin çakalları kaçtı." diye konuştu.