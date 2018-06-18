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"Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker" dedi.

Bakan Bak, Tosya Belediye Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Tosyalıların yağmura rağmen meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Bak, "Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Güçlü Türkiye için 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Sandıkta güçlü Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Cumhur İttifakı'yla, Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyeceğiz." diye konuştu.

Tosya'nın taleplerinin karşılanacağını vurgulayan Bak, "Tosya için talepler geldi. Gençlik merkezi ve yurtlar yapıyoruz. Kastamonu'ya da 12 bin 500 kişilik stat yapacağız. Kapalı spor salonumuzun ihalesini 21 Temmuz'da yapıyoruz. Tosya bütün seçimlerde bize yüzde 75'in üzerinde oy verdi. Yağan yağmura rağmen bizimlesiniz. İnşallah hep beraber iktidara yürümeye devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini eleştiren Bak, şöyle devam etti:

"Biri gidiyor Kobani olaylarının sebebi olan, 62 insanımızın katledilmesine sebep olan HDP Genel Başkanı'nı hapishanede ziyaret ediyor. Niye şehit ailesini ziyaret etmiyorsun, niye terörle ilgili bir şey söylemiyorsun? Doğu'da, Güneydoğu'da operasyon yapan askerimize niye dil uzatıyorsun, onların moralini bozuyorsun? Asker Kandil'e gidiyor, sen hainlerin yanına gidiyorsun. Askerin yanına git. Paşanın apoletlerini sökecekmiş. Apoletleri millet takar, millet söker. Sen önce kendi partinde genel başkan seçil ondan sonra gel. Bunlar bu ülkeyi yönetmeye layık değiller. İnşallah terör sorununu da Cumhur İttifakı çözecek. Dağlarda yiğitlerimiz, polislerimiz var. Onlarla beraberiz, onlarla yürüyeceğiz."

Amerikalıların Türk ordusuna "güçsüz" dediğini ifade eden Bak, "Zeytin Dalı Operasyonu yaptığımızda, Fırat Kalkanı Operasyonu yaptığımızda bunlar yine konuşuyordu. 'Başaramayacak' diyorlardı. Amerika’ya gittiğimde 'Türk ordusu artık güçsüz çünkü 200 generali hapse attınız' dediler. Ben 'Türk ordusu içindeki hainleri temizledi, unutmayın her Türk asker doğar' dedim. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını yaptık. Orada Amerikalar onlara destek verdi ama Türk ordusu Özgür Suriye ordusu ile birlikte üzerlerinden silindir gibi geçti. Aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan çıktı. PKK'nın YPG'nin çakalları kaçtı." diye konuştu.

Ülkeyi büyütmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Bak, "Güçlü Meclis güçlü hükümet için hep beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Mitingin sonunda Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Bak'a Tosyaspor forması hediye etti.

Mitinge AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Metin Ekşi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Bak, daha sonra Tosya Belediyesi'ni ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında Şahin'den bilgi aldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın KASTAMONU miting

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