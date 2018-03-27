"Askeri okullar FETÖ'den temizlendi ama TSK'de mücadele devam ediyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Askeri okullardaki FETÖ'nün bütün yapılanmalarını tamamen temizledik. TSK'deki mücadele devam ediyor, daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözüküyor." dedi. Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve tüm kurumlardaki FETÖ ile ilgili mücadeleye ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. TSK başta olmak üzere, ülke genelinde FETÖ ile ilgili mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini belirten Bakan Canikli, sadece askeri okulların FETÖ'den temizlendiğini aktardı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatıldığını, öğrencilerin, öğretim kadrosunun, sınav komisyon üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzaklaştırıldığını ve okulların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırıldığını kaydeden Canikli, "Bütün öğretim elemanları, öğretim kadrosu, bütün sistem, yöntem, sıfırlandı, her şeye sıfırdan başladık. Bu nedenle askeri okullardaki FETÖ'nün bütün yapılanmalarını tamamen temizledik. Ama TSK'deki mücadele devam ediyor, daha uzun bir süre de devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Canikli, 15 Temmuz öncesi askeri okulların öğrenci alımının tüm aşamalarında FETÖ'nün hakim olduğunu, sağlık raporu veren kurullarından öğretim elemanlarına kadar hepsinin örgüt tarafından kontrol altında bulunduğunu tespit ettiklerini vurguladı. FETÖ'nün tehlikeli ve kriptolu bir örgüt olduğuna değinen Canikli, daha önce hiçbir kritere takılmamış, okullarında okutulmamış, yurtlarında kalmamış, finansal kuruluşlarıyla bağlantısı olmayan gizli kalmış birçok üyesinin de farklı yöntemlerle tespit edildiğini, en son kontörlü ardışık arama yöntemiyle çok sayıda kripto FETÖ'cüyü deşifre ettiklerini ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi. Ardışık arama yoluyla FETÖ üyeliği tespit edilen 2 binden fazla TSK mensubuna işlem yapıldığını açıklayan Canikli, bu kişilerin TSK'den uzaklaştırıldığını ve haklarındaki yargılama süreçlerinin devam ettiğini belirtti. "Tüm kurumlar FETÖ'den temizlendi gibi bir durum söz konusu değil." diyen Canikli, "FETÖ'nün kripto yapısı devam ediyor. Çok dikkatliyiz, teyakkuz halindeyiz. Şu anda görevimiz gizli kalmış, örgüt tarafından özellikle açığa çıkmaları engellenmek için en kripto olarak muhafaza edilmeye çalışılan örgüt mensuplarını tespit edip, cezalandırılmasını sağlamak." değerlendirmesini yaptı.