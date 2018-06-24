"Asla bir yanlış söz konusu olmayacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullandı.

Turan, oy vereceği Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'ne eşi Kevser, çocukları Ömer, Kerem ve Ali Asaf ile geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden, sandık görevlilerine kolay gelsin dileğinde bulunan Turan, oyunu 1002 numaralı sandıkta kullandı.

Turan, okulun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1950'den bu yana çok partili hayatın, demokratik kültürün gelişmiş örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.

Son 60-70 yıldır yapılan çok partili seçimlerde, Türkiye'deki açık, şeffaf, demokratik usule uygun seçim sandığının tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Turan, "Her ne kadar zaman zaman değişik manipüleler, değişik iddialar olsa da toplumumuzun tüm kesimleri, seçimlere sahip çıktı." dedi.

Turan, bu sabah itibarıyla tüm Çanakkale'yi, köylerini ve ilçelerini takip ettiklerini belirterek, "Bir, devlet görevlileri tarafından, iki her partinin sandık görevlileri tarafından oluşturulan kurullarla sağlıklı bir seçim dönemi oluşturulmuş oldu. Bir daha söylüyorum, çok erken dönemde tüm partilerin temsilcileri ve devlet memurları nezdinde tüm Çanakkale'miz sandıklarında sandık kurulları oluşturulmuş oldu." diye konuştu.