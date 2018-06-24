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"Asla bir yanlış söz konusu olmayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 16:28 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Seçimler anayasa ve ilgili yasaların öngördüğü şekilde çok şeffaf, demokratik ve usule uygun şekilde devam ediyor. Asla bir yanlış söz konusu olmayacak. Yanlış yapan varsa da mutlaka bedelini en ağır şekilde ödeyecek"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullandı.

Turan, oy vereceği Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi'ne eşi Kevser, çocukları Ömer, Kerem ve Ali Asaf ile geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden, sandık görevlilerine kolay gelsin dileğinde bulunan Turan, oyunu 1002 numaralı sandıkta kullandı.

Turan, okulun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1950'den bu yana çok partili hayatın, demokratik kültürün gelişmiş örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.

Son 60-70 yıldır yapılan çok partili seçimlerde, Türkiye'deki açık, şeffaf, demokratik usule uygun seçim sandığının tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Turan, "Her ne kadar zaman zaman değişik manipüleler, değişik iddialar olsa da toplumumuzun tüm kesimleri, seçimlere sahip çıktı." dedi.

Turan, bu sabah itibarıyla tüm Çanakkale'yi, köylerini ve ilçelerini takip ettiklerini belirterek, "Bir, devlet görevlileri tarafından, iki her partinin sandık görevlileri tarafından oluşturulan kurullarla sağlıklı bir seçim dönemi oluşturulmuş oldu. Bir daha söylüyorum, çok erken dönemde tüm partilerin temsilcileri ve devlet memurları nezdinde tüm Çanakkale'miz sandıklarında sandık kurulları oluşturulmuş oldu." diye konuştu.

- "Her parti sandığa sahip çıkıyor"

Seçimlerde yanlış yapanlara müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Seçimler anayasa ve ilgili yasaların öngördüğü şekilde çok şeffaf, demokratik ve usule uygun şekilde devam ediyor. Asla bir yanlış söz konusu olmayacak. Yanlış yapan varsa da mutlaka bedelini en ağır şekilde ödeyecek çünkü bu konuda yanlış yapanlara çok ağır cezalar ve yaptırımlar geldi biliyorsunuz. Ben böyle bir ihtimal öngörmüyorum çünkü her parti sandığa sahip çıkıyor. Bizler başta olmak üzere her parti sandığa sahip çıkıyor. Muhalefetin, küçük partilerin, büyük partilerin hepsinin sandıkta temsilcileri var. Bu temsilciler sayesinde sayımlardan sonra ortak zabıtlar tutulacak. Bu zabıtlar ilde birleştirilecek, Ankara'ya gönderilecek. Dolayısıyla bir farklı sonuç, bir farklı ihtimal asla söz konusu değil. Şimdi söz sahibi millet. Millet ne derse o olacak. Kim kazanır kim kaybeder o başka bir soru ama milletin dediğine baş tacı demek mızmız yapmadan, mazeret üretmeden, ithamda bulunmadan Türk demokrasisine katkı sağlamak hepimizin görevi. En iyi kararı halkımız verecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Çanakkale

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