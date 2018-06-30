"Asla ceza indirimi söz konusu olmayacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: