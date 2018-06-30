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"Asla ceza indirimi söz konusu olmayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "(8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölü bulunması) Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" - "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır" - "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki milletin devlete olan güvenini tesis etmek zorundayız. Oraları asla ve asla PKK'ya bir kez daha bıraktırmamamız lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır." diye konuştu.

Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."

- "Milletin devlete olan güvenini tesis etmek zorundayız"

Çalık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise bulundukları toprakları şehitlerin vatan yaptıklarını dile getirdi.

Şehadetin çok büyük bir makam olduğunu ve şehitlerin kemiklerinin sızlamaması, gazilerin gözyaşlarının dökülmemesi gerektiğini vurgulayan Çalık, "Terör örgütleriyle bağlantısı, destekçisi ve 'Sırtımızı PYD'ye YPG'ye, PKK'ya yasladık' diyenlerle onların yolunu açanlarla bu millet hesaplaşacaktır." dedi.

24 Haziran seçimlerinde hesap sorduklarını anlatan Çalık, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, şehitlerin, gazilerin yanında mı yoksa teröristlerin cenazesine giden kimlikten mi olduklarını kendileri belirlemeli. Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki kıblesini belirlemeli. Bu vatan için canını ortaya koymuş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Diğer taraftan bu vatanı bölmek, parçalamak isteyenler, polisimize, askerimize, kadınımıza, çocuğumuza... Bunu yapanlara hesabını biz sormak zorundayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki milletin devlete olan güvenini tesis etmek zorundayız. Oraları asla ve asla PKK'ya bir kez daha bıraktırmamamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tavrını çok net bir şekilde ortaya koyması lazım. Terörden, teröristlerden beslenen partilere de payandalık etmekten vazgeçmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tavrını net olarak ortaya koyarsa, kimsenin kimseye müdahale etmesine gerek kalmaz. Ana muhalefet partisi olarak yerli ve milli duruşunu göstermeli."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık CHP Eylül Yağlıkara Malatya şehit cenazeleri

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