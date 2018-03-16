Astana’da Suriye toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımı ile “Suriye” konulu toplantı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’yi vurma tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katıldığı Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan görüşmelerde yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’yi vurma tehditlerini eleştirerek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Lavrov, Suriye’deki teröristleri muhaliflerden ayırma gereğini yineleyerek, ABD’yi Doğu Ghouta’nın kuşatılmış yerleşim bölgesinde teröristlere karşı savaşmaya çağırdı. Lavrov, "Umarım ABD liderliğindeki koalisyon, şu anda Doğu Ghouta’da olduğu gibi teröristleri engellememenin gerekliliğini yerine getirir ve terörist gruplarla istikrarlı bir şekilde mücadele eder" dedi.

Lavrov, Rusya’nın çabaları da dahil olmak üzere Suriye’deki yerleşim konusunda yapılan Astana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi, ülkeyi kendi kontrolleri altındaki küçük topraklara bölmek isteyenlerin memnuniyetle karşılamadığını söyledi. Rus Bakan, “2254 sayılı kararı ihlal ederek uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal edenler Suriye’yi bölmek istiyorlar. Rejimi değiştirecek, böylece Orta Doğu ülkesinin yerini dış oyuncular tarafından kontrol edilen küçük beylikler alacak ve onlar kesinlikle Astana’da başarmaya çalıştığımız şeyi kabul etmiyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye’de kimyasal silahların kullanılması durumunda Washington’un Şam’a saldırmasıyla tehdit etmişti. Rus Genelkurmay Başkanlığı, Haley’nin açıklamasına yanıt olarak, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Şam’a füze saldırısı yapılması da dahil Suriye’deki Rus askerlerinin hayatlarının tehdit edilmesi halinde yanıt vereceklerini söylemişti.