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"Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Eskiden silahlı kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçları dışarıdan alınırdı. Artık Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik" - "Eskiden İHA'ları kiralardık fakat onlar yanlış bilgi verirdi. Biz de uçaklarla boş dağları bombalardık. Hatta o hainlere haber gönderirlerdi; 'şuralar bombalatılacak orayı terk edin' diye. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız var. Giriyor, inlerinde vuruyor, gereğini yapıyor. İşte bu"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Eskiden silahlı kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçları dışarıdan alınırdı. Artık Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik." dedi.

Eroğlu, kent merkezindeki programının ardından Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesine giderek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra ilçeye bağlı Taşoluk beldesine geçen Eroğlu, buradaki kültür merkezinde düzenlenen, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasimine katıldı.

Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimin basit bir seçim olmadığını söyledi.

Türk milletinin istiklali ve istikbalinin söz konusu olduğunu ifade eden Eroğlu, "Devletimizin bekası söz konusu. Bunu bir mühendis olarak değil, bir tarihçi olarak söylüyorum. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bir bilseniz." diye konuştu.

- "Şanlı bayrağımız her tarafta dalgalanıyor, dalgalanacak"

Eroğlu, düşmanların vatanı işgal etmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun için biz de 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' diyoruz. Yarın Diyarbakır'da muazzam bir temel atma töreni yapacağız. Orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Şanlı bayrağımız her tarafta dalgalanıyor, dalgalanacak. Eskiden silahlı kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçları dışarıdan alınırdı. Artık Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik. Eskiden İHA'ları kiralardık fakat onlar yanlış bilgi verirdi. Biz de uçaklarla boş dağları bombalardık. Hatta o hainlere haber gönderirlerdi; 'şuralar bombalatılacak orayı terk edin' diye. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız var. Giriyor, inlerinde vuruyor, gereğini yapıyor. İşte bu."

Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini aktaran Eroğlu, Batı'nın oyunlarını bozacaklarını dile getirdi.

- "Onların hortumunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kesiverdi"

Eroğlu, buradaki törenin ardından Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesine giderek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belde merkezinde halka hitap eden Eroğlu, AK Parti'nin Türkiye'ye çok hizmetler yaptığını anlattı.

Geçmişte, vatandaşın alın teriyle kazanarak ödediği verginin yüzde 86'sının faiz lobisi tarafından hortumlandığına dikkati çeken Eroğlu, "Hazineye girmeden para hortumlanıyordu. 100 lira veriyorsunuz 86'sını faiz lobisi alıyordu. Al gülüm ver gülüm. Onların hortumunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar baltasıyla kesiverdi. Allah'a şükür. Şimdi size hizmet olarak akıyor." ifadelerini kullandı.

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açılış Afyonkarahisar Bakan Eroğlu Veysel Eroğlu

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