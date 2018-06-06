Türk milletinin istiklali ve istikbalinin söz konusu olduğunu ifade eden Eroğlu, "Devletimizin bekası söz konusu. Bunu bir mühendis olarak değil, bir tarihçi olarak söylüyorum. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bir bilseniz." diye konuştu.

Daha sonra ilçeye bağlı Taşoluk beldesine geçen Eroğlu, buradaki kültür merkezinde düzenlenen, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasimine katıldı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Eskiden silahlı kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçları dışarıdan alınırdı. Artık Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik." dedi.

"Onun için biz de 'tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' diyoruz. Yarın Diyarbakır'da muazzam bir temel atma töreni yapacağız. Orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Şanlı bayrağımız her tarafta dalgalanıyor, dalgalanacak. Eskiden silahlı kuvvetlerimizin bütün ihtiyaçları dışarıdan alınırdı. Artık Atak helikopterleri ile o hainlerin inlerine girdik. Eskiden İHA'ları kiralardık fakat onlar yanlış bilgi verirdi. Biz de uçaklarla boş dağları bombalardık. Hatta o hainlere haber gönderirlerdi; 'şuralar bombalatılacak orayı terk edin' diye. Şimdi ne yapıyoruz? Kendi silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız var. Giriyor, inlerinde vuruyor, gereğini yapıyor. İşte bu."

Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini aktaran Eroğlu, Batı'nın oyunlarını bozacaklarını dile getirdi.

- "Onların hortumunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kesiverdi"

Eroğlu, buradaki törenin ardından Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesine giderek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belde merkezinde halka hitap eden Eroğlu, AK Parti'nin Türkiye'ye çok hizmetler yaptığını anlattı.

Geçmişte, vatandaşın alın teriyle kazanarak ödediği verginin yüzde 86'sının faiz lobisi tarafından hortumlandığına dikkati çeken Eroğlu, "Hazineye girmeden para hortumlanıyordu. 100 lira veriyorsunuz 86'sını faiz lobisi alıyordu. Al gülüm ver gülüm. Onların hortumunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar baltasıyla kesiverdi. Allah'a şükür. Şimdi size hizmet olarak akıyor." ifadelerini kullandı.

