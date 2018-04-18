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Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 03:49 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yönelik atama kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cüneyd Fırat atandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yönelik atama kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cüneyd Fırat atandı. Söz konusu atama 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 ve 23’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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