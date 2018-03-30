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Atama kararı Resmi Gazetee’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 07:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre; açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Yüksel Denizli’nin ataması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; açık bulunan Bakanlık Müşavirliği görevine Yüksel Denizli’nin ataması gerçekleştirildi.

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