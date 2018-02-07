Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Ekonomi Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir Uzkurt atandı.

Ekonomi Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Filiz Köseneyer getirilirken, açık bulunan İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne Özcan Dönmez’in ataması gerçekleştirildi.