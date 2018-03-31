HABER

Atama kararları Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 07:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk atandı.

Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Turut, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Atalay getirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Vahap Şimşek’in ataması gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Enes Keten, Emre İlhan, Yiğit Can Artukoğlu, Burak Büyükkuzukıran, Birol Baha Bağ, Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz, Ercan Sarı ile Atilla Özkan getirildi. Niğde İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ise Basri Akdemir atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şerafettin Turan, Orman ve Su İşleri Bakanlığında açık bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne Recep Ateş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Şeref Tabak getirildi.

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Rusya'dan çok sert açıklama!Rusya'dan çok sert açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'yı hareketlendirecek açıklama: Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer!

Ankara'yı hareketlendirecek açıklama: Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer!

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.