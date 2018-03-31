Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hamdi Görkem Gençtürk atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Turut, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdullah Atalay getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Vahap Şimşek’in ataması gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliklerine Müfettiş Yardımcıları Enes Keten, Emre İlhan, Yiğit Can Artukoğlu, Burak Büyükkuzukıran, Birol Baha Bağ, Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz, Ercan Sarı ile Atilla Özkan getirildi. Niğde İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ise Basri Akdemir atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şerafettin Turan, Orman ve Su İşleri Bakanlığında açık bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne Recep Ateş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Şeref Tabak getirildi.