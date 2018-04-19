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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 06:54 | Son Güncelleme

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı. Kalkınma Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Dr. Metin Arslan getirildi.
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

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