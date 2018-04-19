Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı. Kalkınma Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Dr. Metin Arslan getirildi.
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.
Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı
Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum