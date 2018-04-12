Atamayla geldiği başkanlığı kongreyle sağlamlaştırdı

Manisa’nın Selendi ilçesinde şubat ayında atamayla AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Serap Altun tek liste gidilen kongrede güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Selendi Belediye Düğün salonunda gerçekleşen AK Parti İlçe Kadın Kolları Olağan Kongresine AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aylin Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dursun Kıvrak, yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede 400 delegenin 203’ü oy kullandı. Kongrede kullanılan oyların tamamını alan Serap Altun AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.

Kongrenin ardından bir teşekkür konuşması yapan Serap Altun, "Millete hizmet yolunda bu kutlu yürüyüşte bu görev bize nasip oldu. Rabbime şükürler olsun. Bu kutlu görevi hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. AK Parti kuruluşundan bugüne gittikçe gelişen, gittikçe büyüyen ve de gittikçe de başarılarını yenileyen 4,5 milyona yakın üyesiyle ve 30 bin yönetimiyle kadın kolları olarak büyük bir aile olmuştur. Kadınlara siyasette ve her alanda yer veren parti olmuştur. Her zaman mağdurların ve mazlumların umudu olmuştur, olmaya da devam edecektir. Gecemizi gündüzümüze katarak 2019 seçimlerinde girmedik ev, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ise şunları söyledi: "Türkiye’de kadınlar AK Parti sayesinde siyasetin içinde kendine yer buldu. Kadına değer veren parti de AK Parti oldu. Kadınlar AK parti döneminde zirve yaptı. Kadın kendisinin farkına vardı, siyasette neler yapabileceğini gördü. Bizler de kadınlarımızla birlikte Selendi’de partimizin çıtasını hep yükseklerde tuttuk, bundan sonrada daha da yukarılara taşıyacağız. 2019 seçimlerinde zirve yapacağız."

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, bu zamana kadar görev yapmış ilçe kadın kolları başkanları olan Dürdane Tutar, Raziye Uçan, Seher Yiğit ve mevcut Başkan Serap Altun’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aylin Yavaş ise, "2019 seçimlerinde el birliği içerisinde çalışıp partimizi 1. parti yapacağız. Bu birlikteliği, bu samimiyeti ben Selendi’de gördüm. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Yapılan kongrenin ardından Serap Altun başkanlığında oluşan İlçe Kadın Kolları Yönetimi şu isimlerden oluştu: "Ayşegül Kara, Cemile Yıldız, Emine Yardımcı, Gülay Göktaş, Kadriye Akgün, Nurşen Bayşeker, Özgür Akbulut, Rukiye Çakır, Rukiye Gürbüz, Selda Şimşek, Selma Kılıç, Serpil Deniz, Sibel Kuru ve Sultan Yıldırım."