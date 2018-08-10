"Atatürk'ün değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi"

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin ulu önderin hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi." dedi.

Bakan Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin 103. yılı törenleri için geldiği Çanakkale'de, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca restorasyonu tamamlanan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Savaşları sırasında karargah olarak kullanılan "Atatürk Evi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Burada bir konuşma yapan Ersoy, Çanakkale'nin, milli mücadele tarihinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de başlattığı bu mücadelenin kısa zamanda tüm Anadolu'ya yayıldığını ifade etti.

Ersoy, "Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin ulu önderin hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi." diye konuştu.