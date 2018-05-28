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"Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarından, partinin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur" - "Siz daha yeni adalet için yürümeye başlarken, biz partimizin adını adalet koymuştuk. Siz yerde gökte adalet ararken, biz milletimize adaletli bir şekilde davranmayı kendimize ilke edinmiş, partimizin adını adalet koymuştuk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarından, partinin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur." dedi.

Çalık, AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Malatya'nın Arguvan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti ilçe teşkilatı önünde partililerle bir araya gelen Çalık, girdikleri her seçimde birinci parti olduklarını, 24 Haziran'da da birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Demokrasinin, kendilerinin ve Türkiye'nin vazgeçilmezi olduğunu aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Herkes istediği görüşü söyleyebilir ama yalanlarla, iftiralarla işi yürütmemek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarından, partinin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. 'Adalet yürüyüşü' diye yürümeye başladığı anda, yanında terör örgütüne mensup ne kadar insan varsa, Kılıçdaroğlu ile adalet yürüyüşü adı altında yürüdüler. Siz daha yeni adalet için yürümeye başlarken. Biz partimizin adını adalet koymuştuk. Siz yerde gökte adalet ararken, biz milletimize adaletli bir şekilde davranmayı kendimize ilke edinmiş, partimizin adını adalet koymuştuk."

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kendi partisine adalet getirmediğini, tek adam olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun diktatör olduğunu söyleyen biz değiliz. Kılıçdaroğlu'nun tek adam, diktatör olduğunu söyleyen 'Gel bakalım buraya Muharrem' dediği cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce." dedi.

Kılıçdaroğlu'nu girdikleri her seçimde yendiklerini belirten Çalık, şimdi sıranın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu'nu birlikte yenme zamanı olduğunu ifade etti.

- "Yalanla, dolanla, iftirayla, hiç işimiz olmadı"

İrade, cesaret ve erdem sahibi bir liderlerinin olduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Milletin umudu bir lider var. Haklının yanında, güçlünün karşısında, mağdurun yanında, zalimin karşısında duran, irade, erdem, cesaret sahibi bir lider var. O liderin adı Recep Tayyip Erdoğan. O liderle birlikte Malatya da Arguvan da yol yürüyecek. Yalanla, dolanla, iftirayla, hiç işimiz olmadı, bundan sonra da olmaz. Milletimiz ferasetle, erdemle kararını versin ve 24 Haziran'da aslanlar gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçsin. 24 Haziran'da bir kez daha oylarımızı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakına vuracağız. Milletvekilliği seçimlerinde de Cumhur İttifakına ve AK Parti'ye mühürlerimizi vuracağız inşallah."

Çalık'ın ardından milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan da vatandaşlara ve partililere seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Arguvan Malatya

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