"Atatürk'ün yadigarı Alpullu Şeker Fabrikası çalışacak"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "Atatürk'ün yadigarı Alpullu Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamında daha fazla geliştirilerek çalışacak." dedi.

Minsolmaz, bir çay bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamına alınması ile fabrikanın daha etkin çalışarak pancar üretiminin devamlılığının sağlayacağını söyledi.

Alpullu Şeker Fabrikası üzerinden bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığına işaret eden Minsolmaz, vatandaşların her şeyin bilincinde olduğunu ifade etti.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin işçi, çiftçi ve vatandaşlara daha fazla katkı sağlayacağını vurgulayan Minsolmaz, hükumetin vatandaşların menfaatlerini düşünerek çalışmalarını yürüttüğünü aktardı.

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Türkiye'de halkın çıkarlarını AK Parti hükumeti kadar düşünen bir hükumete daha önce şahit olmadıklarını dile getiren Minsolmaz, "Türkiye'de 33 şeker fabrikasının 25'i devlet idaresinde. Bu 25 devlet fabrikası da 1,4 milyon ton şeker üretirken, özel sektördeki 8 fabrika ise 1 milyon ton üretiyor. Yani baktığınız zaman devletteki şeker fabrikalarının özel sektördeki fabrikaların 3 katı olarak düşünüldüğünde 3 milyon ton üretmesi lazım. Ama maalesef kamuda fabrika yöntemi çok sağlıklı işlemiyor. Devletin fabrikatörlük yapmaması için fabrikalar özelleştiriliyor. 1920'li yıllarda sadece devletin bir sermaye birikimi vardı, özel sektör yoktu ki... Atatürk'ün yadigarı Alpullu Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamında daha fazla geliştirilerek çalışacak." diye konuştu.