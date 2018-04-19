MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçime, teşkilatının tüm birimleriyle hazır olduğunu bildirdi.

Avcı, seçim tarihi açıklandıktan hemen sonra merkez ilçe başkanlıklarına seri bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener’le görüşen Avcı, bugün de Seyhan İlçe Başkanı Baha Bener, Çukurova İlçe Başkanı Ramazan Çelik ve Sarıçam İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Kamuoyunun da takip ettiği üzere, seçime yönelik hazırlıklarımızı sürekli güncelleyen bir teşkilat olageldik. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki; MHP Adana teşkilatları olarak 24 Haziranda yapılacak seçime tüm birimlerimizle hazırız. Gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili seçimlerinde Adana’da göz kamaştıran bir başarıya yoğunlaştık” dedi.

Avcı, Devlet Bahçeli’nin devletin ve milletin bekasına yönelik bugüne kadar yaptığı tüm uyarı, teşhis ve tespitlerde, yazdığı reçetelerde hep haklı çıktığını belirterek, "Liderimizin ifadeleriyle ‘Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır’ Eminim ki; her bir milli vicdan sahibi, söz konusu görev ve ödevi en güzel şekilde icra edip sonuçlandıracaktır. Aziz milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.