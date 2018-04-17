Avrupa Adalet Divanı, Polonya’nın Avrupa’nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza Ormanı’ndaki ağaç kesimi nedeniyle AB hukukunu çiğnediğine hükmetti.

Bir süredir Avrupa Birliği kurumlarıyla başı dertte olan Polonya bu kez de Avrupa Adalet Divanı’nca haksız bulundu. Divan, Polonya’nın Bialowieza Ormanı’ndaki ağaç kesimi nedeniyle AB hukukunu çiğnediğine hükmetti. Polonya hükümeti, 2016 yılında Avrupa’nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza Ormanı’ndaki ağaç kesim kotasını üç katına çıkarmıştı. Avrupa Birliğince 2007 yılında kabul edilen Habitat Direktifi ve Kuş Direktifi politikaları ile korunma altına alınan Bialowieza Ormanı’ndaki bu kesim çevre örgütleri, UNESCO ve Avrupa Birliği protesto edilmişti. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak kesimin yasaklanmasını istemiş, Divan ise kesimin acilen yasaklanması yönünde karar vermişti. Konuya ilişkin olarak Polonya Orman Bakanlığı ve Divan arasında devam eden görüşmelerde sona gelindi ve Avrupa Adalet Divanı, Polonya’nın AB hukukunu çiğnediğine hükmetti. Polonya nihai karar öncesinde kesimi durdurup, iş makinalarını ormandan çektiği için para cezası öngörmeyen kararla Polonya, yalnızca yargılama masraflarını ödeyecek. Karara ilişkin olarak Polonya hükümetinden ilk açıklama Çevre Bakanı Henryk Kowalczyk’tan geldi. Kowalczyk, Avrupa Adalet Divanı’nın kararına saygı duyduklarını açıkladı.

AB tarihinde ilk defa bir üye ülkeye karşı bu madde devreye sokulmuştu

AB-Polonya ilişkileri bir süredir sorunlu yürüyordu. Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının yanı sıra Avrupa Komisyonu da geçtiğimiz Aralık ayında, 2015 yılında başlanan Yunanistan ve İtalya’daki kamplarda yığılan 160 bin sığınmacının AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilmesi programında yer almayan Polonya’nın, Çekya ve Macaristan’la birlikte Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etmeye karar vermişti. Avrupa Komisyonu yine geçtiğimiz Aralık ayında Polonya’nın hayata geçirdiği yargıda reform paketiyle yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü çiğnediği gerekçesiyle AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu. Avrupa Birliği değerlerinin Polonya tarafından ciddi bir biçimde çiğnenme riski olduğuna işaret eden 7. maddenin devreye sokulması kararıyla AB tarihinde ilk defa bir üye ülkeye karşı bu madde devreye sokulmuştu. Polonya meselesinin Komisyon düzeyinden AB Bakanlar Konseyi düzeyine yükseltilmesi anlamına gelen karar sonrası, AB Bakanlar Konseyi’nde yapılacak görüşme neticesinde Polonya’da hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının tehlikede olduğu kararı çıkarsa bir sonraki adım olarak Polonya’ya karşı yaptırımlara geçilebilecek ve Polonya’nın AB kurumlarındaki oy hakkı askıya alınabilecek.