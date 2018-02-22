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Avrupa Adalet Divanı: "Polonya hava kirliliği konusunda AB hukukunu çiğnedi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 13:59 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, Polonya’nın hava kirliliği konusunda önlem almayarak AB hukukunu çiğnediğine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya’nın hava kirliliği konusunda önlem almayarak AB hukukunu çiğnediğine karar verdi. Divan, Polonya’nın 2007-2015 yılları arasında günlük ve yıllık olarak izin verilen PM10 limitini düzenli olarak çiğnediğine hükmetti.
Bir süredir başı Avrupa Birliği kurumlarıyla dertte olan Polonya bu kez de hava kirliliği nedeniyle Avrupa Adalet Divanı’nın hedefinde. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu’nun Polonya’nın AB normlarınca öngörülen günlük ve yıllık hava kirliliği limitini sınırını aştığı ve durumu düzeltme konusunda etkili bir mücadele vermediği şikayeti konusundaki kararını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun başvurusunu haklı bulan Adalet Divanı, Polonya’nın hava kirliliği konusunda önlem almayarak AB hukukunu çiğnediğine hükmetti. Divan, Polonya’nın 2007-2015 yılları arasında günlük ve yıllık olarak izin verilen PM10 limitini düzenli olarak çiğnediğini belirtti. Şu aşamada herhangi bir cezayı öngörmeyen Avrupa Adalet Divanı’nın söz konusu kararının ardından adım atma sırası Polonya’da. Eğer Polonya önümüzdeki süreçte hava kirliliğiyle mücadele konusunda mevzuat ve uygulamada etkili adımlar atmaz ise milyarlarca zlotylik para cezası ile karşı karşıya kalabilir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kömürün enerji üretimi ve evsel ısınmada ana madde olarak kullanıldığı Polonya’da yılda 50 binden fazla kişi hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybediyor.

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