Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik:

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, " Göç sorunu dinamik olarak sürmektedir. Bu konuda Türkiye’ye ilave fonlar sağlanması gerekir. IPA Katılım öncesi yardımlar vardır. Hem bize yargı bağımsızlığı veya benzeri konularda eleştiriyoruz sizi, ondan sonra tutuyorlar Avrupa Birliği ile bizim yargı organlarımız arasındaki projelere fonu kesiyorlar" dedi.

Ömer Çelik, Dışişleri Komisyonu üyelerini bilgilendirdi. Çelik, 1945 sonrası Amerika’nın taahhüdünün çok taraflılık olduğunu hatırlatarak, "Şimdi ise uluslararası anlaşmalara sadakat azalıyor, milliyetçilik yükseliyor, dünya giderek daha az uluslararası, daha az düzenli ve daha az liberal hale dönüşüyor. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Avrupa açısından bunun ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası sistemde siyasi ve ekonomik açıdan güç dağılımında eksen kayması yaşandığını görüyoruz. Sürekli ve istikrarlı bir şekilde ekonomik gücün Atlantik’ten Pasifik’e kaydığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda merkez siyasete güvenin kaybolduğunu söyleyen Çelik, Avrupa’da Brexit sürecinin, sığınmacı krizi, Brexit süreci, ABD-Avrupa Birliği krizi temel gündem olduğunu belirtti. Çelik, "Birlik tarihinde üye bir devletin ilk defa ayrılma yolunda adım atması, bütünleşmenin geri dönülmez biçimde sona erebileceği şekilden kaygı ortaya çıkardı. Bütünleşme geri dönülemez olarak görülüyordu. İngiltere’nin ayrılma kararı almasıyla bu algı tamamen yıkılmıştır. Geldiğimiz aşamada Avrupa Birliği’nin müzakerelerde şu ana kadar bir adım önde olduğunu görüyoruz. Birleşik krallık açısından her geçen gün daha sıkıntılı hal alıyor" şeklinde konuştu.

Avrupa’da aşırı sağın merkez sağı ele geçirdiğini belirten Çelik, bunun Avrupa için tehlike olduğunu ifade etti.

Çelik, Avrupa’da Konsey Başkanı, Komisyon Başkanı ve AB Konsey Başkanı’nın yenileneceğini belirterek, var oluşsal krizi avantaja çevirebileceklerini ifade etti. Çelik, "Avrupa’da ciddi bir liderlik sorunu var. Karar alma mekanizmaları çalışmıyor. Türkiye olan ilişki çifte standartlara dayalı bir ilişki var" diye konuştu.

Varna Zirvesi’ne ilişkin olarak Çelik, "Yunanistan’ın gündemleştirdiği iki askerin Türkiye’de olmasıyla ilgili durum karşısında veya Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki eylemleri karşısında ilkelere bakmaksızın sadece mahalle dayanışması Yunanistan’a destek veriyor oluşu; birliğin siyasi ilkeler birliği durumuna zarar veren yaklaşımdır. Avusturya’nın Başbakanı Kurz, Türkiye üyelik müzakerelerin sonlandırılmasına ilişkin açıklama yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik şöyle konuştu:

"Vize serbestisi konusunda kağıdımızı verdik. Ben daha sonra Timmermans ile görüştüm. Onlar bizim verdiğimiz kağıtla ilgili teknik bir heyeti Türkiye’ye gönderecekler. Onunla ilgili çalışmaya devam edeceğiz."

AB Bakanı Çelik, Avrupa Birliği yardımlarının çoğunu uluslararası kurumlar vasıtasıyla yapıldığını belirterek, Avrupa Birliği uluslararası kurumlarla sözleşme yaptığını belirtti. Avrupa Birliği fonlarının eğitim ve sağlık konularında direkt olarak kullanılmasına yönelik çalıştıklarını kaydederek, "Göç sorunu dinamik olarak sürmektedir. Bu konuda Türkiye’ye ilave fonlar sağlanması gerekir. IPA Katılım öncesi yardımlar vardır. Hem bize yargı bağımsızlığı veya benzeri konularda eleştiriyoruz sizi, ondan sonra tutuyorlar Avrupa Birliği ile bizim yargı organlarımız arasındaki projelere fonu kesiyorlar" dedi.