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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "(Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci) Buradan meydan okuyorum, desinler ki bize '2019'da üyelik perspektifi veriyoruz ya da 2020'de üyelik perspektifi veriyoruz.' Bütün fasılları açmaya ve kapatmaya, bütün hazırl

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "(Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci) Buradan meydan okuyorum, desinler ki bize '2019'da üyelik perspektifi veriyoruz ya da 2020'de üyelik perspektifi veriyoruz.' Bütün fasılları açmaya ve kapatmaya, bütün hazırlıkları yapmaya hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
adana Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

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