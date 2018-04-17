IHAAW165709-SIY/17-04-2018
- Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin Genişleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı.
17.04.2018 16:57:09 TSI
NNNN
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!
Kıskanç gelin başına iş açtı! 'O kadın damattan gözlerini alamıyor' deyip...
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum