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Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin Genişleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

IHAAW165709-SIY/17-04-2018 - Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin Genişleme Raporu açıklandı. 17.04.2018 16:57:09 TSI NNNN

IHAAW165709-SIY/17-04-2018

- Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin Genişleme Raporu açıklandı. AB Komisyonu raporunda FETÖ terör örgütü olarak tanımlandı.

17.04.2018 16:57:09 TSI
NNNN

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